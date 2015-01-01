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    Евсеев хочет постажироваться у Гасперини и Конте

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал европейских коллег, у которых он бы хотел пройти стажировку.

    «Когда работал в «Амкаре», приезжал на неделю в «Уфу» к Виктору Гончаренко. Очень понравилось. Со мной были открыты, увидел интересный тренировочный процесс, почерпнул многое.

    За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в «Аталанте», Конте в «Интере». Очень нравился Сарри в «Наполи». Сейчас у его «Ювентуса» другая игра, менее тренерская, больше индивидуальная и зависимая от звезд», – сказал Евсеев.

    Источник: «Матч ТВ»

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