Евсеев хочет постажироваться у Гасперини и Конте

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал европейских коллег, у которых он бы хотел пройти стажировку.
«Когда работал в «Амкаре», приезжал на неделю в «Уфу» к Виктору Гончаренко. Очень понравилось. Со мной были открыты, увидел интересный тренировочный процесс, почерпнул многое.
За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в «Аталанте», Конте в «Интере». Очень нравился Сарри в «Наполи». Сейчас у его «Ювентуса» другая игра, менее тренерская, больше индивидуальная и зависимая от звезд», – сказал Евсеев.
- Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
- До этого 44-летний специалист тренировал «Текстильщик», «Амкар» и «СКА Хабаровск».
Источник: «Матч ТВ»