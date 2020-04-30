Евсеев хочет постажироваться у Гасперини и Конте

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал европейских коллег, у которых он бы хотел пройти стажировку.

«Когда работал в «Амкаре», приезжал на неделю в «Уфу» к Виктору Гончаренко. Очень понравилось. Со мной были открыты, увидел интересный тренировочный процесс, почерпнул многое.

За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в «Аталанте», Конте в «Интере». Очень нравился Сарри в «Наполи». Сейчас у его «Ювентуса» другая игра, менее тренерская, больше индивидуальная и зависимая от звезд», – сказал Евсеев.