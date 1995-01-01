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    Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Остановка ФНЛ – беспредел по отношению к «Торпедо»

    Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об инициативе завершить розыгрыш ФНЛ.

    «То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определeнного времени, когда ничто нам не помешает провести всe как надо. Это ситуация войдeт в анналы истории, мы ещe не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!

    Представляю, что я тренер, нахожусь в команде и готовлю еe, а потом ко мне приходят и объявляют: «Знаете, а вы не будете в этом году играть». В команду вкладывали деньги, подбирали футболистов и говорили людям, что делать. И тут вот такое происходит.

    Я вижу ситуацию так: нужно подождать до конца мая или середины июня и сыграть турнир с участием «Ротора», «Торпедо», «Химок» и «Чертаново». Это по-спортивному, может, в усечeнном виде и не совсем справедливо, но по-спортивному. А спортивный принцип всегда должен стоять во главе!», – прокомментировал Игнатьев.

    • Сообщалось, что сезон ФНЛ и ПФЛ завершат досрочно. Официальное объявление окончания розыгрышей состоится на этой неделе.
    • «Торпедо» идет в турнирной таблице ФНЛ на четвертом месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      моэм 55 минут назад

      Торпедо лидировало с большим отрывом , потом наступил естественный спад , и накануне выхода из спада возникла эта бадяга...не повезло...беспредел ? это да , но это же со стороны коронавируса , ему и предъявы шлите.

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