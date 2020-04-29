Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Остановка ФНЛ – беспредел по отношению к «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об инициативе завершить розыгрыш ФНЛ.

«То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определeнного времени, когда ничто нам не помешает провести всe как надо. Это ситуация войдeт в анналы истории, мы ещe не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!

Представляю, что я тренер, нахожусь в команде и готовлю еe, а потом ко мне приходят и объявляют: «Знаете, а вы не будете в этом году играть». В команду вкладывали деньги, подбирали футболистов и говорили людям, что делать. И тут вот такое происходит.

Я вижу ситуацию так: нужно подождать до конца мая или середины июня и сыграть турнир с участием «Ротора», «Торпедо», «Химок» и «Чертаново». Это по-спортивному, может, в усечeнном виде и не совсем справедливо, но по-спортивному. А спортивный принцип всегда должен стоять во главе!», – прокомментировал Игнатьев.