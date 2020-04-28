Карпов: «О завершении сезона ФНЛ и ПФЛ объявят 30 апреля»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов поделился информацией, что сезон ФНЛ и ПФЛ завершат досрочно. Официально объявят на этой неделе.

«Повышение и понижение в классе будет исходя из турнирной таблицы.

По моей информации, сезон в первой и второй лигах закончится 30 апреля, когда об этом объявят официально.

Руководство ФНЛ (Игорь Ефремов) и ПФЛ (Андрей Соколов) приняло совместное с РФС и РПЛ решение, что провести 11 матчей за 43 дня (отсчeт с 21 июня по 2 августа) вообще нереально. Даже если «Армавир» и «Луч» не сыграют.

По их мнению, играть через 3,9 дня опасно, в том числе, для здоровья футболистов. Особенно с учeтом короткого времени подготовки (легионеры смогут полноценно тренироваться только с 1 июня, если вернутся 15 мая и отсидят карантин)» – написал Карпов в телеграме.