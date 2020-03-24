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  • Безуглов: «Головин, Смолов и Черышев на жестком карантине. Они все здоровы, но находятся дома и никуда не выходят»

Безуглов: «Головин, Смолов и Черышев на жестком карантине. Они все здоровы, но находятся дома и никуда не выходят»

24 марта 2020, 23:44

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии игроков национальной команды, выступающих за европейские клубы.

«Кто-то играет в Турции, как Федор Кудряшов, где чемпионат продолжается, несмотря на то, что в стране есть случаи заражения коронавирусом.

Есть Головин, Смолов, Черышев, которые играют в странах, где введены жесткие меры. Со всеми находимся на связи. Им не надо давать особых рекомендаций, так как они на жестком карантине. Они все здоровы, но находятся дома, никуда не выходят. Там все жестко.

Со сборниками общаемся. Меры предосторожности у всех одни: стараться избегать большого скопления людей, минимизировать перемещения вне квартир, мыть руки, пользоваться антисептиком», – сказал Безуглов.

Врач сборной России Безуглов: «Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая – начала июня»

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Россия Валенсия Сельта Монако Смолов Федор Черышев Денис Головин Александр Безуглов Эдуард
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