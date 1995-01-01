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    Врач сборной России Безуглов: «Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая – начала июня»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сделал прогноз на то, когда в Европе стабилизируется эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

    «В «Фэйсбуке» стало очень много экспертов «высокого уровня». Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая – начала июня точно. Думаю, в июле всe будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут. Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что все не просто так.

    Во Франции, Испании и так далее обстановка накалялась. Понимали, что это дойдeт и до нас. Когда было заседание в РПЛ, все руководители сказали, что надо останавливать. «Интер» и «Ювентус» уже сыграли без зрителей. Все помнят, чем это закончилось. Единственное, все по разному подходят к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренируется. Кто-то пытался запереть команду на базе. Хотя это сомнительная мера – сотрудники же приходят и уходят.

    Считаю, всем надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней. А после этого готовиться к самой оптимистичной дате – 24 апреля. Но у нас с каждым разом растeт количество больных. Пока под угрозой будет жизнь хотя бы одного человека, рисковать не стоит», – сказал Безуглов.

    • По последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.
    • Из-за пандемии РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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