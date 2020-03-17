Безуглов – о состоянии здоровья Головина, Черышева и Смолова: «Самочувствие хорошее, сидят на карантине»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как себя чувствуют игроки национальной команды, выступающие за европейские клубы.

Речь идет о полузащитнике «Монако» Александре Головине, вингере «Валенсии» Денисе Черышеве и форварде «Сельты» Федоре Смолове.

«Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введeн в Испании и Франции.

Что касается остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всe хорошо. Ребята тренируются в своих клубах», – сказал Безуглов.

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