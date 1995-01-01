Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Безуглов – о состоянии здоровья Головина, Черышева и Смолова: «Самочувствие хорошее, сидят на карантине»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как себя чувствуют игроки национальной команды, выступающие за европейские клубы.

    Речь идет о полузащитнике «Монако» Александре Головине, вингере «Валенсии» Денисе Черышеве и форварде «Сельты» Федоре Смолове.

    «Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введeн в Испании и Франции.

    Что касается остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всe хорошо. Ребята тренируются в своих клубах», – сказал Безуглов.

    Треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75445
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru