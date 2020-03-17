Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Безуглов – о состоянии здоровья Головина, Черышева и Смолова: «Самочувствие хорошее, сидят на карантине»

Безуглов – о состоянии здоровья Головина, Черышева и Смолова: «Самочувствие хорошее, сидят на карантине»

17 марта 2020, 20:23

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как себя чувствуют игроки национальной команды, выступающие за европейские клубы.

Речь идет о полузащитнике «Монако» Александре Головине, вингере «Валенсии» Денисе Черышеве и форварде «Сельты» Федоре Смолове.

«Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введeн в Испании и Франции.

Что касается остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всe хорошо. Ребята тренируются в своих клубах», – сказал Безуглов.

Треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Россия Монако Валенсия Сельта Смолов Федор Черышев Денис Головин Александр Безуглов Эдуард
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+