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Треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом

17 марта 2020, 00:35
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«Валенсия» опубликовала официальное заявление об эпидемиологической ситуации в клубе.

Сообщается, что коронавирусной инфекцией заразились 35 процентов персонала и игроков первой команды.

«Все случаи являются бессимптомными, зараженные находятся в своих домах под наблюдением и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов», – говорится в заявлении.

Ранее свой диагноз подтвердили три защитника «Валенсии» – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.

Источник: Официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия
Комментарии (2)
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zaichkin777@gmail.com
1584420481
Брехня.
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Cubinec1989
1584424562
Валенсии ЧЕРЫШЕВА!)
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