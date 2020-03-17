Треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом

«Валенсия» опубликовала официальное заявление об эпидемиологической ситуации в клубе.

Сообщается, что коронавирусной инфекцией заразились 35 процентов персонала и игроков первой команды.

«Все случаи являются бессимптомными, зараженные находятся в своих домах под наблюдением и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов», – говорится в заявлении.

Ранее свой диагноз подтвердили три защитника «Валенсии» – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.