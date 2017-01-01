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    Серия А проведет сегодняшние матчи, несмотря на предостережение Минспорта

    Первый матч игрового дня в Серии А был под угрозой срыва, так как Министерство спорта выступило с требованием не проводить встречу из-за чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Тем не менее, лига решила не переносить игры, пишет журналист Фабрицио Романо.

    Таким образом, в 22:45 по Москве состоится и матч между «Ювентусом» и «Интером», а также другие игры дня.

    • В чемпионате Италии лидирует «Лацио».
    • Как минимум до апреля все спортивные соревнования в Италии проводятся без зрителей.
    • По всему миру из-за коронавируса умерли более 3000 человек.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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