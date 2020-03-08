Матч «Парма» – СПАЛ отложили в экстренном порядке по требованию Минспорта Италии. Игроки вернулись в раздевалки

В 14:30 по Москве должен был начаться матч 26-го тура Серии А между «Пармой» и СПАЛ, но в экстренном порядке встречу отложили. Поступило требование Министерства спорта не проводить игры чемпионата из-за чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

Игроки вернулись в раздевалки и ждут дальнейших решений. Встреча должна была пройти без зрителей.