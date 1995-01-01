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    Матч «Парма» – СПАЛ отложили в экстренном порядке по требованию Минспорта Италии. Игроки вернулись в раздевалки

    В 14:30 по Москве должен был начаться матч 26-го тура Серии А между «Пармой» и СПАЛ, но в экстренном порядке встречу отложили. Поступило требование Министерства спорта не проводить игры чемпионата из-за чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

    Игроки вернулись в раздевалки и ждут дальнейших решений. Встреча должна была пройти без зрителей.

    • Сегодня, 8 марта, должны состояться еще четыре матча Серии А.
    • Как минимум до апреля все спортивные соревнования в Италии проводятся без зрителей.
    • По всему миру из-за коронавируса умерли более 3000 человек.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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