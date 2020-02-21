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    Слуцкий: «Гарантировали Тарасову полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

    • 32-летний футболист получил повреждение на сегодняшней тренировке.
    • У хавбека диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Сроки восстановления игрока клуб пока не называет.

    «Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации. Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.

    Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина». Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии.

    Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист. Вся команда с огромным нетерпением будет ждать выздоровления Дмитрия Тарасова и возвращения его в общую группу», – сказал Слуцкий.

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    Источник: Sport24

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    21.02.2020 23:58
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