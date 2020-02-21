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  • Слуцкий: «Гарантировали Тарасову полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина»

Слуцкий: «Гарантировали Тарасову полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина»

21 февраля 2020, 23:58
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

  • 32-летний футболист получил повреждение на сегодняшней тренировке.
  • У хавбека диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • Сроки восстановления игрока клуб пока не называет.

«Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации. Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.

Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина». Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии.

Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист. Вся команда с огромным нетерпением будет ждать выздоровления Дмитрия Тарасова и возвращения его в общую группу», – сказал Слуцкий.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Томик
1582391531
Кому-нибудь известно, почему ситуация с выполнением контрактных обязательств со стороны Рубина(или возможность не выполнения таковых), вообще обсуждается руководством клуба и главным тренером?
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