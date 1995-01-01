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    Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением

    В «Рубине» рассказали о травме полузащитника Дмитрия Тарасова.

    «В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза». Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», – говорится в твиттере казанского клуба.

    • Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
    • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

    Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1111

      PNZ1985 44 секунды назад

      ТЕперь главное не переборщить с литражом в восстановительных процедурах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Romantic2010 18 минут назад

      С ним контракт подписали до лета же вроде, правильно? А с такой травмой до осени лечатся...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7475

      derrik2000 27 минут назад

      Вот не повезло-то парню!(((
      Теперь главное, чтобы лечение было эффективным и без осложнений.
      А потом опять на поле.
      Пусть Локомотив узнает, что совершил большую ошибку, не подписав с Тарасовым новый контракт.
      Там, наверное, ещё Бузова заранее проплатила тому, кто на тренировке под Тарасова подкатился: любовь, как говорится, зла. )))

      0
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      Рейтинг: +3347

      polt 30 минут назад

      Дотренировался, дол...б, прости меня господи. С выздоровлением не перестарайся.

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