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Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением

21 февраля 2020, 16:07
18

В «Рубине» рассказали о травме полузащитника Дмитрия Тарасова.

«В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза». Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», – говорится в твиттере казанского клуба.

  • Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
  • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
  • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (18)
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polt
1582291064
Дотренировался, дол...б, прости меня господи. С выздоровлением не перестарайся.
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derrik2000
1582291231
Вот не повезло-то парню!((( Теперь главное, чтобы лечение было эффективным и без осложнений. А потом опять на поле. Пусть Локомотив узнает, что совершил большую ошибку, не подписав с Тарасовым новый контракт. Там, наверное, ещё Бузова заранее проплатила тому, кто на тренировке под Тарасова подкатился: любовь, как говорится, зла. )))
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Romantic2010
1582291770
С ним контракт подписали до лета же вроде, правильно? А с такой травмой до осени лечатся...
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PNZ1985
1582292842
ТЕперь главное не переборщить с литражом в восстановительных процедурах
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rash1959
1582295737
Ну может же чел приспособиться. Сначала контракт подписал, и тут же на больничный. Видимо до конца контракта будет кость срастать. Надо же такую хитрожопость иметь.
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Lester84
1582296844
Пожалуй это конец карьеры. В марте ему 34, к лету он будет год как без игровой практики. Врядли кто-то с таким реноме и такой травматичностью захочет его подписать. И так очереди за ним не было, а летом и подавно
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portero
1582301587
Пожалуй к осени только депутатом сможет работать...
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diego delgado
1582310442
Кто бы что не говорил а чисто по человечески все таки жаль димона.играть то он хотел.как бы кто и что о нем не говорили.травма неприятная.здоровья ему.и поскорее на поле.
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Vratarь
1582318132
Не-не, счастливчик без кавычек: УСПЕЛ подписать контракт. А мог сломаться и свободным агентом. Удача(кроме шуток). Ведь карьера - это не только возможность играть, но и возможность лечиться.
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Hektor 84
1582328606
Бузова порчу навела
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