В «Рубине» рассказали о травме полузащитника Дмитрия Тарасова.

«В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза». Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», – говорится в твиттере казанского клуба.

Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.

Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.

Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой