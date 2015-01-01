Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

блин,а жалко..
Итак ему бедняге доставалось от шутников...
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сломал ногу на тренировке, покинул поле при помощи врачей казанского клуба.
«Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет обследование», – сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».
- Сообщалось, что 32-летний игрок выбыл на длительный период.
- Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
- Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
- Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.