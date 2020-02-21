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  • Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

21 февраля 2020, 13:38
3

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сломал ногу на тренировке, покинул поле при помощи врачей казанского клуба.

«Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет обследование», – сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

  • Сообщалось, что 32-летний игрок выбыл на длительный период.
  • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
  • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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shinnik
1582283169
блин,а жалко.. Итак ему бедняге доставалось от шутников...
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mutabor0992
1582289328
Тарас,тарас ты безмозглый три два раст!)))ГЫ ГЫ
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Flydis
1582300549
Почему не пишут кто это сделал ?
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