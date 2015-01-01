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    Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сломал ногу на тренировке, покинул поле при помощи врачей казанского клуба.

    «Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет обследование», – сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

    • Сообщалось, что 32-летний игрок выбыл на длительный период.
    • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

    Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13965

      shinnik 53 минуты назад

      блин,а жалко..
      Итак ему бедняге доставалось от шутников...

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