Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сломал ногу на тренировке, покинул поле при помощи врачей казанского клуба.

«Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет обследование», – сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».