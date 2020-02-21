Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сломал ногу на тренировке, покинул поле при помощи врачей казанского клуба.
«Диагноза пока нет. Полузащитника буквально полчаса назад на скорой отвезли в больницу, где будет обследование», – сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».
- Сообщалось, что 32-летний игрок выбыл на длительный период.
- Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
- Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
- Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.
Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»