Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Не собираемся расторгать контракт с Тарасовым»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сломавшим ногу на тренировке.

«Очень обидно, что Тарасов получил повреждение на тренировке. На этих сборах Дмитрий быстро набрал форму, хорошо себя проявил на занятиях и в матчах. Мы на него всерьез рассчитывали, но, к сожалению, он выбыл до конца этого сезона.

«Рубин» ни в коем случае не собирается расторгать контракт с Тарасовым. Наоборот, клуб окажет ему всяческую поддержку в лечении и восстановлении этой сложной травмы. Дмитрий уже показывал, что силен духом, что он – боец, поэтому, мы надеемся, Тарасов летом вернется к тренировкам и еще поможет «Рубину» в будущем», – сказал Сайманов.

Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на длительный период.

Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.

Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

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