Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Не собираемся расторгать контракт с Тарасовым»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сломавшим ногу на тренировке.

    «Очень обидно, что Тарасов получил повреждение на тренировке. На этих сборах Дмитрий быстро набрал форму, хорошо себя проявил на занятиях и в матчах. Мы на него всерьез рассчитывали, но, к сожалению, он выбыл до конца этого сезона.

    «Рубин» ни в коем случае не собирается расторгать контракт с Тарасовым. Наоборот, клуб окажет ему всяческую поддержку в лечении и восстановлении этой сложной травмы. Дмитрий уже показывал, что силен духом, что он – боец, поэтому, мы надеемся, Тарасов летом вернется к тренировкам и еще поможет «Рубину» в будущем», – сказал Сайманов.

    • Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на длительный период.
    • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

    Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3351

      polt 3 минуты назад

      Да уж, придется терпеть до окончания контракта. Слава богу, недолго. Ну а Тарасову выздоровления и искать себя на другом поприще, в футбол ему уже не играть. но да и не велика потеря для российского футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Литейный4 32 минуты назад

      Зачем взяли этого со спартаковским прошлым? Это же клеймо на всю жизнь. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3948

      TOL47 35 минут назад

      и как вы бы расторгли? производственная травма, платили бы как миленькие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Борат 43 минуты назад

      Всё понятно ! Тарасов обязательно поможет рубину в будущем ... освоить бюджет!!! Гыгы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74678
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru