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  • Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Не собираемся расторгать контракт с Тарасовым»

Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Не собираемся расторгать контракт с Тарасовым»

21 февраля 2020, 17:41
10

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сломавшим ногу на тренировке.

«Очень обидно, что Тарасов получил повреждение на тренировке. На этих сборах Дмитрий быстро набрал форму, хорошо себя проявил на занятиях и в матчах. Мы на него всерьез рассчитывали, но, к сожалению, он выбыл до конца этого сезона.

«Рубин» ни в коем случае не собирается расторгать контракт с Тарасовым. Наоборот, клуб окажет ему всяческую поддержку в лечении и восстановлении этой сложной травмы. Дмитрий уже показывал, что силен духом, что он – боец, поэтому, мы надеемся, Тарасов летом вернется к тренировкам и еще поможет «Рубину» в будущем», – сказал Сайманов.

  • Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на длительный период.
  • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
  • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (10)
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TOL47
1582297057
и как вы бы расторгли? производственная травма, платили бы как миленькие.
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polt
1582298933
Да уж, придется терпеть до окончания контракта. Слава богу, недолго. Ну а Тарасову выздоровления и искать себя на другом поприще, в футбол ему уже не играть. но да и не велика потеря для российского футбола.
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моэм
1582306819
Достойно уважения...в нынешнее время редкость , когда руководитель не выбрасывает на улицу попавшего в беду человека , но поддерживает....Думаю тот факт что им дорожат здорово поддержи его морально и поможет Тарасову быстрее вылечиться … пожелаю ему скорейшего выздоровления...а тем кто шутит по этому поводу ничего не пожелаю...сами захлебнутся в своём гов...е.
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Plyash
1582320286
Куда ты денешься,Сайманов,если контракт подписан? Будешь как миленький лечение оплачивать и зарплату платить."КЗОТ" надо уважать,а то и самому загреметь можно.Тут и ответ уважаемому МОЭМ.
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Hektor 84
1582328933
Клоуны!!! На бюджетное бабло набрали калек. Теперь за счет народа лечить будут.
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