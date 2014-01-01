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    Моуринью – четвертый тренер, проведший 150 матчей в ЛЧ

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

    Эта игра стала для главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью 150-й в главном еврокубке.

    Как сообщает BBC, португалец стал четвертым специалистом, которому покорилась данная отметка.

    Ранее этого результата достигали только Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Карло Анчелотти.

    Моуринью выиграл 81 матч ЛЧ. Больше побед в 150 матчах турнира одержал только Анчелотти.

    Моуринью не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

    Моуринью: «Ребята сделали все, что могли. У «Лейпцига» было больше ресурсов»

    Источник: BBC

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