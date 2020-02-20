Моуринью – четвертый тренер, проведший 150 матчей в ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

Эта игра стала для главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью 150-й в главном еврокубке.

Как сообщает BBC, португалец стал четвертым специалистом, которому покорилась данная отметка.

Ранее этого результата достигали только Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Карло Анчелотти.

Моуринью выиграл 81 матч ЛЧ. Больше побед в 150 матчах турнира одержал только Анчелотти.

Моуринью не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

Моуринью: «Ребята сделали все, что могли. У «Лейпцига» было больше ресурсов»