Моуринью: «Ребята сделали все, что могли. У «Лейпцига» было больше ресурсов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал домашнее поражение своей команды от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немцы победили со счетом 1:0.

Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.

с пенальти. Ответная встреча состоится 10 марта.

«Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

Ло Чельсо играет фантастически. Он отлично действовал в середине поля, но вынужден был сдерживать себя из-за желтой карточки. В последние 20 минут он был феноменальным с мячом и без него.

У «Лейпцига» было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом [Моурой] и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию.

Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего – то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с «Лейпцигом», я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум.

Мы собираемся менять игровые схемы и модели в соответствии с тем, какие игроки есть в составе. Если бы я мог, то сразу бы перенес нас на 1 июля. Но мы должны бороться до конца», – сказал Моуринью.