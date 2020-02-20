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  • Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

20 февраля 2020, 07:53
3

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

В число претендентов вошли нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд, левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, правый фулбек «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Атлетико Тоттенхэм Аталанта Льорис Уго Хатебур Ханс Холанд Эрлинг Лоди Ренан
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1582177965
Хатебур просто неудержим был. Постоянно говорят о Госенсе с противоположного фланга как о недооцененном игроке, но забывают о голландце. Несправедливо. Да, в обороне он не идеален, но динамика, объём просто потрясающие. Успехов ему и всей Аталанте.
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Danish Dynamite
1582181329
Однозначно Эрлинг Браут ХОЛАНД! Форвард-кувалда!
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Cules2013
1582182243
Холанд, без вопросов. Лоди был хорош тоже.
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