Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.
В число претендентов вошли нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд, левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, правый фулбек «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.
- Холанд забил два гола в ворота «ПСЖ».
- Лоди в игре с «Ливерпулем» сделал один удачный отбор и один вынос.
- Хатебур оформил дубль в поединке с «Валенсией».
- Льорис совершил четыре сейва в матче с «РБ Лейпциг».
Источник: Официальный сайт УЕФА