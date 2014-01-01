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    Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

    В число претендентов вошли нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд, левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, правый фулбек «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4236

      Viper for CSKA 37 минут назад

      Хатебур просто неудержим был. Постоянно говорят о Госенсе с противоположного фланга как о недооцененном игроке, но забывают о голландце. Несправедливо. Да, в обороне он не идеален, но динамика, объём просто потрясающие. Успехов ему и всей Аталанте.

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