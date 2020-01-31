«Русские снова в деле в Виго». Смолов впервые высказался о переходе в «Сельту»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой переход из «Локомотива» в команду из Виго.

«Русские снова в деле в Виго», – написал Смолов в своем инстаграме.

«Через три месяца я хочу увидеть, как он отлично говорит по-испански», – прокомментировал пост вратарь «Локомотива» Гилерме.

Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.

«Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

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