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  • «Русские снова в деле в Виго». Смолов впервые высказался о переходе в «Сельту»

«Русские снова в деле в Виго». Смолов впервые высказался о переходе в «Сельту»

31 января 2020, 18:49
5

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой переход из «Локомотива» в команду из Виго.

«Русские снова в деле в Виго», – написал Смолов в своем инстаграме.

«Через три месяца я хочу увидеть, как он отлично говорит по-испански», – прокомментировал пост вратарь «Локомотива» Гилерме.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

«Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор Гилерме
Комментарии (5)
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Lesha VV
1580505370
Очень рад за Федю . Очень надеюсь , что заиграет всем хейтерам на зло . Вместо того , чтобы грязью обливать , лучше бы поддержали нашего РУССКОГО парня.
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ajax707
1580529643
скамейку протирать поехал
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zigbert
1580582372
Едет как на праздник. А тут команду надо спасать.
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