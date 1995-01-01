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    «Русские снова в деле в Виго». Смолов впервые высказался о переходе в «Сельту»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой переход из «Локомотива» в команду из Виго.

    «Русские снова в деле в Виго», – написал Смолов в своем инстаграме.

    «Через три месяца я хочу увидеть, как он отлично говорит по-испански», – прокомментировал пост вратарь «Локомотива» Гилерме.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

    Официально: Смолов перешел в «Сельту»

    «Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

    text

    Публикация от text (@smolovfedor_10) 31 Янв 2020 в 6:53 PST

    Источник: инстаграм Федора Смолова

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