Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

«Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

31 января 2020, 12:14
9

«Сельта» прокомментировала реакцию бывшего нападающего Александра Мостового на переход форварда Федора Смолова в команду из Виго.

«Мостовой одобряет! Этими картинками Царь Мостовой приветствует своего соотечественника в «Сельте», – говорится в твиттере «Сельты».

Перед этим Мостовой запостил в инстаграме два мема со Смоловым, на одном из которых также был экс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1580463083
Откуда в Испании знают мем про п***дюка?))
Ответить
VVM1964
1580467187
" Царь! Очень приятно, Царь! " )))
Ответить
PTZevolution
1580470031
Мостовой и правда был Царем в Сельте, теперь посмотрим, что покажет Федор! Очень надеюсь, что у него все получится, удачи Федя!
Ответить
Ubuntu
1580475516
Мой пе з дюк
Ответить
Plyash
1580480002
Федя,покажи,как это делали Мостовой и Карпин,кто в Сельте хозяин.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+