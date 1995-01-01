«Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

Откуда в Испании знают мем про п***дюка?))
«Сельта» прокомментировала реакцию бывшего нападающего Александра Мостового на переход форварда Федора Смолова в команду из Виго.
«Мостовой одобряет! Этими картинками Царь Мостовой приветствует своего соотечественника в «Сельте», – говорится в твиттере «Сельты».
Перед этим Мостовой запостил в инстаграме два мема со Смоловым, на одном из которых также был экс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин.
- Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
Официально: Смолов перешел в «Сельту»
Mostovoi approves! Con estas dos imágenes en Instagram, el Zar Mostovoi da la bienvenida al Celta a su compatriota @smolovfedor_90 pic.twitter.com/hTxYnnaN3f— RC Celta (@RCCelta) 31 января 2020 г.