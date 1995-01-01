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    «Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

    «Сельта» прокомментировала реакцию бывшего нападающего Александра Мостового на переход форварда Федора Смолова в команду из Виго.

    «Мостовой одобряет! Этими картинками Царь Мостовой приветствует своего соотечественника в «Сельте», – говорится в твиттере «Сельты».

    Перед этим Мостовой запостил в инстаграме два мема со Смоловым, на одном из которых также был экс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

    Официально: Смолов перешел в «Сельту»

    Источник: твиттер «Сельты»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13839

      bset 1 час назад

      Откуда в Испании знают мем про п***дюка?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1055

      Romantic2010 > bset 13 минут назад

      Так у Мостового запилили к себе в инсту...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Борат 1 час назад

      вот умора !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20812

      VVM1964 > Борат 12 минут назад

      «Дураку всё смех на уме».

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