«Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

«Сельта» прокомментировала реакцию бывшего нападающего Александра Мостового на переход форварда Федора Смолова в команду из Виго.

«Мостовой одобряет! Этими картинками Царь Мостовой приветствует своего соотечественника в «Сельте», – говорится в твиттере «Сельты».

Перед этим Мостовой запостил в инстаграме два мема со Смоловым, на одном из которых также был экс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин.

Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.

«Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»