Официально: Смолов перешел в «Сельту»

«Сельта» объявила об аренде форварда «Локомотива» Федора Смолова. Россиянин будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Сельта» будет иметь право выкупа. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, его стоимость составляет 6 миллионов евро.
- Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
- Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».
Источник: официальный сайт «Сельты»
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