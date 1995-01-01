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    Официально: Смолов перешел в «Сельту»

    «Сельта» объявила об аренде форварда «Локомотива» Федора Смолова. Россиянин будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что «Сельта» будет иметь право выкупа. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, его стоимость составляет 6 миллионов евро.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: официальный сайт «Сельты»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4708

      Lester84 5 минут назад

      Красава! Успехов в Испании!!!

      0
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      Рейтинг: +79

      Все_тот_же_Юве 8 минут назад

      вот это повышение

      1
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      Рейтинг: +358

      Cleaner 32 минуты назад

      Правильное решение. Там тепло...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8405

      KOLBIS 34 минуты назад

      Мечты сбываются...совсем не так как хочется...Удачи!!!...

      0
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      Рейтинг: +188

      bolel58 57 минут назад

      Дерево оно и в Испании дерево. Что здесь комментировать. На банке посидит до конца сезона и назад.

      5
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      Рейтинг: +10

      ImpNaz.com 58 минут назад

      Молодец, толко не в Рашке!

      0
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      Рейтинг: +21579

      oyabun 1 час назад

      Хотел в Английскую Премьер-лигу, но чуть промахнулся. Ну ничего, с кем не бывает. )

      3
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      Рейтинг: +111

      КАМПОСТЕР1 1 час назад

      Да молодец, Федя, не зассал, сильное решение, только удачи можно пожелать и без травм

      8
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      Рейтинг: +297

      alll-1 1 час назад

      неожиданно

      0
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      Рейтинг: +36994

      portero 1 час назад

      Локо молодцы!

      Избавились от фотомодели

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