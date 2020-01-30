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Официально: Смолов перешел в «Сельту»

30 января 2020, 21:04
51

«Сельта» объявила об аренде форварда «Локомотива» Федора Смолова. Россиянин будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Сельта» будет иметь право выкупа. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, его стоимость составляет 6 миллионов евро.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: официальный сайт «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (51)
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Черкизовский Кот
1580408189
Вот так неожиданность! Теперь у нас в заявке два напа: никакущий Эдер и никакущий и травмированный Джорджевич. Фарфан мог бы сыграть в атаке, но для него сезон даже не начинался. В такой ситуации Кокорин выглядит далеко не худшим вариантом. PS Капитан Сельты - Яго Аспас. Именно его решающий пенальти в послематчевой серии со сборной России ногой отбил Акинфеев. Теперь в Сельте целых два игрока, чьи удары выбили их сборные с ЧМ.
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Etiainen
1580408298
Сбылась Федина мечта, уехать в Европу)
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bset
1580408968
Красава! Не каждый готов поехать в команду-аутсайдер, а ведь это отличный опыт.
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Антибиотик
1580409102
Это праздник какой-то!!! Теперь есть свободное место для напа.
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portero
1580409475
Локо молодцы!
Избавились от фотомодели
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КАМПОСТЕР1
1580410002
Да молодец, Федя, не зассал, сильное решение, только удачи можно пожелать и без травм
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bolel58
1580410541
Дерево оно и в Испании дерево. Что здесь комментировать. На банке посидит до конца сезона и назад.
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vka1970
1580414887
Остаётся только порадоваться за парня. Удачи ему и только удачи.
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vladik12
1580425512
Вот бы все трансферы так развивались: от первого сообщения до официального объявления меньше часа. Без мыльных опер, многочисленных слухов "переходит - не переходит" и прочей мути.
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klim2m
1580453090
Молодец Федя это классный поступок ))) не посрами добрые начиная .наших игроков в Сельте Карпина и Мостового там по сей день их помнят добрым словом))).Докажи что ты Мужик удачи Федор тебе )))))
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