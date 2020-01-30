Официально: Смолов перешел в «Сельту»

«Сельта» объявила об аренде форварда «Локомотива» Федора Смолова. Россиянин будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Сельта» будет иметь право выкупа. По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, его стоимость составляет 6 миллионов евро.