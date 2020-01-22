АПЛ. «Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив 2 гола после 90-й минуты, и другие результаты тура

Завершились пять матчей 24-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» в гостях минимально победил «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Серхио Агуэро.

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом», дважды пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

В других встречах «Астон Вилла» одолела «Уотфорд», забив на 95-й минуте, «Борнмут» уверенно выиграл у «Брайтона», а «Саутгемптон» взял верх над «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Агуэро, 73.

Эвертон – Ньюкасл Юнайтед – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кен, 30; 2:0 – Калверт-Льюин, 54; 2:1 – Лежен, 90+4; 2:2 – Лежен, 90+6.

Астон Вилла – Уотфорд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дини, 38; 1:1 – Луис, 68; 2:1 – Конса, 90+5.

Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уилсон, 36; 2:0 – Гросс (в свои ворота), 41; 3:0 – Уилсон, 74; 3:1 – Моуй, 82.

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Редмонд, 22; 0:2 – Армстронг, 48.

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