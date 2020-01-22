Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив 2 гола после 90-й минуты, и другие результаты тура

АПЛ. «Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив 2 гола после 90-й минуты, и другие результаты тура

22 января 2020, 00:30
1

Завершились пять матчей 24-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» в гостях минимально победил «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Серхио Агуэро.

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом», дважды пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

В других встречах «Астон Вилла» одолела «Уотфорд», забив на 95-й минуте, «Борнмут» уверенно выиграл у «Брайтона», а «Саутгемптон» взял верх над «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Агуэро, 73.

Эвертон – Ньюкасл Юнайтед – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кен, 30; 2:0 – Калверт-Льюин, 54; 2:1 – Лежен, 90+4; 2:2 – Лежен, 90+6.

Астон Вилла – Уотфорд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дини, 38; 1:1 – Луис, 68; 2:1 – Конса, 90+5.

Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уилсон, 36; 2:0 – Гросс (в свои ворота), 41; 3:0 – Уилсон, 74; 3:1 – Моуй, 82.

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Редмонд, 22; 0:2 – Армстронг, 48.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Астон Вилла Уотфорд Борнмут Брайтон Эвертон Ньюкасл Кристал Пэлас Саутгемптон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1579643763
Сити просто нулевые, настолько что им даже в топ 4 делать нечего, жесус который не забил пенальти больше , наверное, чем реализовал) а шеффилд.. смотрел матч ради него, думал мол норм команда же, ладно ливерпулю слили, но это ливерпуль ,а шефилд отыграл как клуб из подвала апл. которые умоляет чтобы его скинули в чемпионшип и ждет этого, иначе как объяснить то ,что они не желали отыгрывать и продолжали пинать мяч на вынос просто так)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+