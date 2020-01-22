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Материалы

Эвертон - Ньюкасл

21.01.2020, Вторник, 22:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 24 тур Эвертон - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
28 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
9 марта, суббота 18:00 Ньюкасл 3:2 Эвертон
15 тур
5 декабря, среда 22:45 Эвертон 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
23 апреля, понедельник 22:00 Эвертон 1:0 Ньюкасл
17 тур
13 декабря, среда 22:45 Ньюкасл 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 22:45 Эвертон 3:0 Ньюкасл
18 тур
26 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Эвертон 3:0 Ньюкасл
19 тур
28 декабря, воскресенье 19:15 Ньюкасл 3:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
25 марта, вторник 23:45 Ньюкасл 0:3 Эвертон
6 тур
30 сентября, понедельник 23:00 Эвертон 3:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
2 января, среда 23:59 Ньюкасл 1:2 Эвертон
4 тур
17 сентября, понедельник 23:00 Эвертон 2:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 3:1 Ньюкасл
11 тур
5 ноября, суббота 16:45 Ньюкасл 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Ньюкасл 1:2 Эвертон
5 тур
18 сентября, суббота 18:00 Эвертон 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:0 Эвертон
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 3:1 Ньюкасл
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ньюкасл 3:2 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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