Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 21 января 2020
Эвертон
21.01.2020, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
30'
М. Кен
54'
Д. Калверт-Льюин
90+4'
Ф. Лежен
90+5'
Ф. Лежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Ф. Лежен
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лежен
Замена
У. Ниасс
️️️️
Т. Уолкотт
88'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Бернард
83'
78'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Жоэлинтон
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Кен
71'
70'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
К. Кларк
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
68'
62'
Желтая карточка
К. Кларк
62'
Замена
Э. Крафт
️️️️
К. Атсу
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Бернард
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Томас Аллан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
22
Мина
19
Сидибе
14
Шнейдерлен
18
Делф
11
Бернард
32
Уолкотт
9
Кен
9
Калверт-Льюин
4-3-3
39
Дубравка
6
Фернандес
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
8
Лонгстафф
14
Хэйден
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
30
Атсу
9
Кен
23
Коулмен
23
Коулмен
9
Кен
11
Бернард
22
Дэвис
22
Дэвис
11
Бернард
32
Уолкотт
14
Ниасс
14
Ниасс
32
Уолкотт
26
Кларк
24
Лежен
24
Лежен
26
Кларк
7
Жоэлинтон
5
Шер
5
Шер
7
Жоэлинтон
30
Атсу
17
Крафт
17
Крафт
30
Атсу
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
7
Томас Аллан
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
7
Томас Аллан
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Ньюкасл
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+