Слуцкий – о перспективах Чалова в АПЛ: «Вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в клуб АПЛ.

— Уже как минимум полгода различные слухи связывают Федора Чалова с клубами английской Премьер-лиги. Он общался с вами по этому поводу?

— Нет. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого нет. Мы с ним не общались на эту тему.

— Что бы ему посоветовали — уезжать в Европу или оставаться в ЦСКА?

— Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то, если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной, – сказал Слуцкий.

Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле