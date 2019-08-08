Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи»

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах московского и английского клубов по переходу игрока.

«Федор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.

Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них – самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», – сказал Эмиле.

ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова в размере 25 миллионов евро. Сообщалось, что ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов евро.