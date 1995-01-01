Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи»

Это рулетка-можно через год за 50 лямов продать, а можно и вообще не продать...
Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах московского и английского клубов по переходу игрока.
«Федор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.
Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них – самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», – сказал Эмиле.
ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова в размере 25 миллионов евро. Сообщалось, что ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов евро.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.