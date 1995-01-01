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    Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи»

    Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах московского и английского клубов по переходу игрока.

    «Федор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.

    Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них – самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», – сказал Эмиле.

    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова в размере 25 миллионов евро. Сообщалось, что ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов евро.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4351

      Старикан 2 минуты назад

      Это рулетка-можно через год за 50 лямов продать, а можно и вообще не продать...

      1
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      Рейтинг: +826

      Boeung777 3 минуты назад

      Гинер умеет продавать, тут не поспоришь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5938

      Asbjorn 19 минут назад

      С одной стороны годок в нашем чемпе провести не повредит,с другой,неизвестно как он себя покажет за этот год,не будет ли травм,и будет ли на него спрос потом

      0
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      ...
      Рейтинг: +627

      Валерий2705 > Asbjorn 56 секунд назад

      Сколько было таких "ещё годок", Акинфеев, Дзагоев и т. д. Может теперь по всякому быть, но вариант, что в итоге он так и останется в РПЛ гнить, вполне вероятен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1484

      giluxa1963 23 минуты назад

      В ЛЧ пару мячей забьет и тогда точно за 30 уйдет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +539

      ДяДь ПашА > giluxa1963 19 минут назад

      Пусть сначала попадут в ЛЧ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Sviro 27 минут назад

      Всё, что ни делается всё - к лучшему! Аршавин после АПЛ никакой стал игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -158

      diamondfan 29 минут назад

      Очень плохо, что не продали! Ну не в Англию, а хотя бы в Италию или Францию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      Стаz 36 минут назад

      От агента кроме дифирамбов ничего не услышал

      0
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      Рейтинг: +918

      Etiainen 37 минут назад

      Потом просидит как дзагоев, и до старости ломаться будет

      2
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      Рейтинг: +2

      motorwOw 40 минут назад

      Неплохая статистика, поскорей бы перебрался в топ чемпионат, думаю подошла бы бундеслига, матчей не так много как в апл, нужно постепенно наращивать темп, кто знает что случится в апл после рпл.

      0
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      Рейтинг: +414

      Elisey13 40 минут назад

      Правильно, зимой продадите за 30 мл. А сейчас он нужен ЦСКА.

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