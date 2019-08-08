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  • Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи»

Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи»

8 августа 2019, 17:27
27

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах московского и английского клубов по переходу игрока.

«Федор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.

Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них – самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», – сказал Эмиле.

ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова в размере 25 миллионов евро. Сообщалось, что ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов евро.

  • Чалов – воспитанник ЦСКА.
  • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
  • С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (27)
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Elisey13
1565274624
Правильно, зимой продадите за 30 мл. А сейчас он нужен ЦСКА.
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Etiainen
1565274810
Потом просидит как дзагоев, и до старости ломаться будет
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Стаz
1565274841
От агента кроме дифирамбов ничего не услышал
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Sviro
1565275399
Всё, что ни делается всё - к лучшему! Аршавин после АПЛ никакой стал игрок.
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giluxa1963
1565275638
В ЛЧ пару мячей забьет и тогда точно за 30 уйдет
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Старикан
1565276902
Это рулетка-можно через год за 50 лямов продать, а можно и вообще не продать...
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Garrincha58
1565278034
агент-пиарщик может и вообще ничего не было
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DeStar
1565278403
Нуууу... учитывая мировые цены, за 25 они его толкнуть успеют, если он в этом году не скатится, но думаю федя и в этом году своих мячей 12-15 забьёт, и дешевле вряд ли станет. У цска еще ЛЕ, там тоже можн осебя показать, хоть и не лч, но зато можно забивать голы в европе и обращать на себя какое-то внимание
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Вальдемар IV
1565282303
с гинером никто больше после головина связываться не будут, развод лишь, кристал и так чуть не вылетел
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zigbert
1565333749
Для ЦСКА это будет потеря ,поэтому Гинер и не хочет спешить.
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