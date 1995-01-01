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    Евро-Футбол: ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов

    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу нападающего Федора Чалова в размере 25 миллионов евро.

    По информации Евро-Футбол.ru, армейцы требуют за своего игрока не менее 30 миллионов. Если такие условия не устраивают потенциального покупателя, то 21-летний форвард останется в московской команде.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.

    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4677

      BRO_football 40 минут назад

      В принципе, Гинера можно понять. Предложение от Кристал Пэлас поступило весьма неожиданно, а ЦСКА совсем не планировал продавать Чалова в ближайшее время. Поэтому если и расставаться с главным форвардом в начале сезона, то только за большие деньги. При всём уважении, Чалов не стоит 30 млн евро.

      2
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      Рейтинг: +158

      ussr064 53 минуты назад

      Сразу писал что Гинер не продаст менее 25-30,,,,сейчас такие цены,,,,что 15 хер кого купишь нормального,,,,,

      0
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      Рейтинг: +10955

      slavutiq70 58 минут назад

      Да всё правильно ,,,,,,отыграет этот сезон удачно и цена вырастит и предложений больше будет,,,,да вообще Гинер умеет по максималке продать,,,,,,

      2
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      Рейтинг: +75

      Алексей 199 58 минут назад

      Вроде и не первое апреля , для шуток таких

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      Рейтинг: +1913

      InterMilLano1908 58 минут назад

      Все правильно, ЦСКА щас замены толком не найдет, а за 3 копейки при нынешнем рынке его никто не отдаст... 15млн за лучшего Напа которому 21 год смешно...

      4
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      Рейтинг: +10191

      Garrincha58 1 час назад

      он ещё долго будет в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +538

      ДяДь ПашА 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот дебилы,конюшня - колхоз!

      -7
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      Рейтинг: +1913

      InterMilLano1908 > ДяДь ПашА 58 минут назад

      Вы хоть одного воспитанника продали дороже 5млн??? Колхоз это у вас в свинарнике

      5
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      Рейтинг: +417

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Это уже перебор) Но думаю заплатят.

      0
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      Рейтинг: +10191

      Garrincha58 > ФК_Полоцк 1 час назад

      никогда тем более сегодня закрывается окошечко

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      Рейтинг: +417

      ФК_Полоцк > Garrincha58 12 секунд назад

      вот именно поэтому Гинер и клянчит) возможно сторгуются

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      Рейтинг: +20

      Babon01 1 час назад

      Вот так портят наши (супер) клубы жизнь игрокам. Супер только у нас, а там в Европе говно на палочке)))) ну не стоит он сейчас 30-25 лямов, максимум 15-ашка. У нас может быть 5 игроков только могут стоить таких денег. Он что лучше промеса? Или того же фернандоса с дзюбой))) Гинер точно овец продаёт.

      0
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      Рейтинг: +1134

      Derzkiy1 1 час назад

      Гинер понимает , что время у них не много осталось . В Англии за 30 постоянно ноунеймов покупают так что попытка не пытка ) за 5 лямов много кого купить можно)

      4
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