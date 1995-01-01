Евро-Футбол: ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов

В принципе, Гинера можно понять. Предложение от Кристал Пэлас поступило весьма неожиданно, а ЦСКА совсем не планировал продавать Чалова в ближайшее время. Поэтому если и расставаться с главным форвардом в начале сезона, то только за большие деньги. При всём уважении, Чалов не стоит 30 млн евро.
ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу нападающего Федора Чалова в размере 25 миллионов евро.
По информации Евро-Футбол.ru, армейцы требуют за своего игрока не менее 30 миллионов. Если такие условия не устраивают потенциального покупателя, то 21-летний форвард останется в московской команде.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
- Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.
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