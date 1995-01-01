Евро-Футбол: ЦСКА не продаст Чалова дешевле 30 миллионов

ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Кристал Пэлас» по трансферу нападающего Федора Чалова в размере 25 миллионов евро.

По информации Евро-Футбол.ru, армейцы требуют за своего игрока не менее 30 миллионов. Если такие условия не устраивают потенциального покупателя, то 21-летний форвард останется в московской команде.