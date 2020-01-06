Смертин: Абрамович интересовался Головиным и Смоловым

Бывший футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин назвал российских футболистов, о которых его расспрашивал владелец лондонского клуба Роман Абрамович.

– О чем вы в последний раз говорили с Романом Аркадьевичем? О футболе исключительно? О тактике? О России? Скучаешь ли ты в Лондоне по России?

– Кстати, как раз охранник меня и пригласил, сказал, что Роман приехал, можешь к нему зайти, как раз он там сейчас со своими друзьями находится. И он первым делом начал расспрашивать про Россию, про российских футболистов — некоторых из них.

– Кого можно схантить...

– Да, действительно. Там и Головин был, и Смолов. Но это было несколько лет назад. Я поделился своей точкой зрения, потому что слежу все-таки за российскими чемпионатом, – сказал Смертин.