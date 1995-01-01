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    Смертин: Абрамович интересовался Головиным и Смоловым

    Бывший футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин назвал российских футболистов, о которых его расспрашивал владелец лондонского клуба Роман Абрамович.

    – О чем вы в последний раз говорили с Романом Аркадьевичем? О футболе исключительно? О тактике? О России? Скучаешь ли ты в Лондоне по России?

    – Кстати, как раз охранник меня и пригласил, сказал, что Роман приехал, можешь к нему зайти, как раз он там сейчас со своими друзьями находится. И он первым делом начал расспрашивать про Россию, про российских футболистов — некоторых из них.

    – Кого можно схантить...

    – Да, действительно. Там и Головин был, и Смолов. Но это было несколько лет назад. Я поделился своей точкой зрения, потому что слежу все-таки за российскими чемпионатом, – сказал Смертин.

    • В этом сезоне хавбек «Монако» Александр Головин сыграл 19 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
    • Форвард «Локо» Федор Смолов также провел 19 матчей, забил четыре гола и отметился четырьмя голевыми пасами.

    Источник: Forbes

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