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    Селюк – о переходе Бенито в «Динамо» К: «Купил бы большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента полузащитника Бенито в киевское «Динамо».

    «На Новый год я с удовольствием приобрел бы в подарок большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями. Почему? Смотрите сами. «Тамбов» подписал четырех моих игроков.

    Из них: Гогуа перешел в ЦСКА (один из лучших клубов России), Себай перешел в «Тобол» (один из лучших клубов Казахстана), где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в «Динамо» Киев (один из лучших клубов Украины). Четвертому моему футболисту, к сожалению, не дали сыграть в «Тамбове» ни одной игры. А то бы и он перешел в какой-нибудь топ-клуб.

    Еще раз повторяю: готов на общественных началах без зарплаты стать консультантом какого-либо российского клуба. И вы увидите как изменится его не только спортивная, но и финансовая составляющая. Как минимум на очках с диоптриями можно будет сэкономить.

    Ведь наши спортивные директоры топ-клубов смотрят не у себя под ногами, а в «Интере», «Барселоне», «Шальке»… Почему? Потому что всегда есть отговорка. Если заиграл, он молодец. Если не заиграл, ну сами понимаете – это же «Барселона», это же «Шальке», это же «Интер»…

    В этом и есть ошибка. Огромные деньги ни за что. А когда вы видите хорошего футболиста практически за копейки, это всегда финансово выгодно, плюс получаете супермотивированного игрока. Просто надо уметь искать и чуть-чуть разбираться в футболе. А взять из «Барселоны» или «Интера» может даже Вася Уткин.

    «Динамо» Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница», – сказал Селюк.

    • Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

    Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4672

      Mazai-NN 1 час назад

      Я написал на новость об уходе Бенито - Бенито ля комедия, а оно вон как вышло.))) Если он заиграет за Динамо сниму перед Селюком кепку )))

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