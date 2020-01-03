Селюк – о переходе Бенито в «Динамо» К: «Купил бы большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента полузащитника Бенито в киевское «Динамо».

«На Новый год я с удовольствием приобрел бы в подарок большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями. Почему? Смотрите сами. «Тамбов» подписал четырех моих игроков.

Из них: Гогуа перешел в ЦСКА (один из лучших клубов России), Себай перешел в «Тобол» (один из лучших клубов Казахстана), где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в «Динамо» Киев (один из лучших клубов Украины). Четвертому моему футболисту, к сожалению, не дали сыграть в «Тамбове» ни одной игры. А то бы и он перешел в какой-нибудь топ-клуб.

Еще раз повторяю: готов на общественных началах без зарплаты стать консультантом какого-либо российского клуба. И вы увидите как изменится его не только спортивная, но и финансовая составляющая. Как минимум на очках с диоптриями можно будет сэкономить.

Ведь наши спортивные директоры топ-клубов смотрят не у себя под ногами, а в «Интере», «Барселоне», «Шальке»… Почему? Потому что всегда есть отговорка. Если заиграл, он молодец. Если не заиграл, ну сами понимаете – это же «Барселона», это же «Шальке», это же «Интер»…

В этом и есть ошибка. Огромные деньги ни за что. А когда вы видите хорошего футболиста практически за копейки, это всегда финансово выгодно, плюс получаете супермотивированного игрока. Просто надо уметь искать и чуть-чуть разбираться в футболе. А взять из «Барселоны» или «Интера» может даже Вася Уткин.

«Динамо» Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница», – сказал Селюк.

Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.

За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»