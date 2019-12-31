Сорокин: «Возвращение в «Краснодар» не стало для меня шоком»

Защитник Егор Сорокин прокомментировал свой переход из «Рубина» в «Краснодар».

24-летний футболист выступал за казанский клуб с 2014 года.

2 сентября «Краснодар» выкупил Сорокина у «Рубина» за 4 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

Первую часть текущего сезона он провел в команде из Татарстана на правах аренды.

«Когда подписывал контракт с «Краснодаром», то в нeм была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой. Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в «Краснодар» не было – я думал о делах «Рубина» и не хотел ни на что отвлекаться. Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всe зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. «Краснодар» так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком.

«Краснодар» для меня – путь наверх и шаг вперeд. Это топ-клуб. Если переходишь в такую команду, то это большая ответственность. Надо доказывать на тренировках и в играх свою состоятельность. Буду стараться играть надежно и делать всe для командного успеха. Победы клуба – самое главное, личные цели не входят в первостепенные задачи.

Когда не попадал в основу «Рубина», было непросто, эмоционально переживал. Хочется играть, показывать себя. «Рубину» не удавалось выступать ровно – были спады и у меня, и у команды. Но по самоотдаче ни к кому вопросов быть не может. «Рубин» многое мне дал. Есть моменты – дебют за основную команду, голы «Зениту» и «Спартаку», которые я никогда не забуду.

Ещe не успел попрощаться с ребятами из «Рубина». У нас есть командный чат – проблем с этим не будет. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку и пожелать терпения. Люди переживают, у клуба сейчас не самые удачные времена. Желаю им верить в команду, ходить на стадион, придавать сил игрокам и новому тренеру. Слуцкого все прекрасно знают и в России, и в Европе. Это тренер высокого уровня. Надеюсь, клуб при нeм будет стремиться наверх и выправит своe положение. «Рубин» не должен быть в нижней части таблицы», – сказал Сорокин.