Админ паблика ВГИК: «Заболотный передал нам привет, посмотрел мемы и пошел жаловаться «Зениту», чтобы нас забанили»

Администратор паблика ВГИК во «ВКонтакте» Кирилл рассказал, что форвард «Сочи» Антон Заболотный пытался добиться блокировки сообщества за мемы.

— Если говорить человеку на протяжении года, что он баклажан, он поверит в это и скажет: я баклажан! Так же и с мемами. Можно зафорсить любого футболиста, это вопрос времени. Заболотного зафорсили именно так.

— Потом он даже передавал вам привет.

— Это заслуга парней из «Ростова», которые записали видео после матча с Чехией. Он тогда забил, и чувак из ростовской пресс-службы попросил его передать привет ВГИКу. Он передал, а потом, говорят, жена рассказала ему, кто мы такие.

Он посмотрел все приколы и пошел жаловаться в медиа-департамент «Зенита», чтобы ВГИК забанили. Но когда Заболотный врезался на тренировке в манекен, одним из первых видео выложил Семак. Заболотный пришел и к нему: «Коуч, почему ты надо мной прикалываешься?», – сказал админ ВГИКа.

Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться



