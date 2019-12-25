Админ паблика ВГИК: «Заболотный передал нам привет, посмотрел мемы и пошел жаловаться «Зениту», чтобы нас забанили»

великого ЗЕ знаю,а вот то дерьмо из вк которое пиарит бомбардир не знаю.
Администратор паблика ВГИК во «ВКонтакте» Кирилл рассказал, что форвард «Сочи» Антон Заболотный пытался добиться блокировки сообщества за мемы.
— Если говорить человеку на протяжении года, что он баклажан, он поверит в это и скажет: я баклажан! Так же и с мемами. Можно зафорсить любого футболиста, это вопрос времени. Заболотного зафорсили именно так.
— Потом он даже передавал вам привет.
— Это заслуга парней из «Ростова», которые записали видео после матча с Чехией. Он тогда забил, и чувак из ростовской пресс-службы попросил его передать привет ВГИКу. Он передал, а потом, говорят, жена рассказала ему, кто мы такие.
Он посмотрел все приколы и пошел жаловаться в медиа-департамент «Зенита», чтобы ВГИК забанили. Но когда Заболотный врезался на тренировке в манекен, одним из первых видео выложил Семак. Заболотный пришел и к нему: «Коуч, почему ты надо мной прикалываешься?», – сказал админ ВГИКа.
Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться