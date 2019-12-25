Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Админ паблика ВГИК: «Заболотный передал нам привет, посмотрел мемы и пошел жаловаться «Зениту», чтобы нас забанили»

    Администратор паблика ВГИК во «ВКонтакте» Кирилл рассказал, что форвард «Сочи» Антон Заболотный пытался добиться блокировки сообщества за мемы.

    — Если говорить человеку на протяжении года, что он баклажан, он поверит в это и скажет: я баклажан! Так же и с мемами. Можно зафорсить любого футболиста, это вопрос времени. Заболотного зафорсили именно так.

    — Потом он даже передавал вам привет.

    — Это заслуга парней из «Ростова», которые записали видео после матча с Чехией. Он тогда забил, и чувак из ростовской пресс-службы попросил его передать привет ВГИКу. Он передал, а потом, говорят, жена рассказала ему, кто мы такие.

    Он посмотрел все приколы и пошел жаловаться в медиа-департамент «Зенита», чтобы ВГИК забанили. Но когда Заболотный врезался на тренировке в манекен, одним из первых видео выложил Семак. Заболотный пришел и к нему: «Коуч, почему ты надо мной прикалываешься?», – сказал админ ВГИКа.

    Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться


    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4558

      3a zenit 1 час назад

      великого ЗЕ знаю,а вот то дерьмо из вк которое пиарит бомбардир не знаю.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru