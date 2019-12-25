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  • Админ паблика ВГИК: «Заболотный передал нам привет, посмотрел мемы и пошел жаловаться «Зениту», чтобы нас забанили»

Админ паблика ВГИК: «Заболотный передал нам привет, посмотрел мемы и пошел жаловаться «Зениту», чтобы нас забанили»

25 декабря 2019, 18:46
3

Администратор паблика ВГИК во «ВКонтакте» Кирилл рассказал, что форвард «Сочи» Антон Заболотный пытался добиться блокировки сообщества за мемы.

— Если говорить человеку на протяжении года, что он баклажан, он поверит в это и скажет: я баклажан! Так же и с мемами. Можно зафорсить любого футболиста, это вопрос времени. Заболотного зафорсили именно так.

— Потом он даже передавал вам привет.

— Это заслуга парней из «Ростова», которые записали видео после матча с Чехией. Он тогда забил, и чувак из ростовской пресс-службы попросил его передать привет ВГИКу. Он передал, а потом, говорят, жена рассказала ему, кто мы такие.

Он посмотрел все приколы и пошел жаловаться в медиа-департамент «Зенита», чтобы ВГИК забанили. Но когда Заболотный врезался на тренировке в манекен, одним из первых видео выложил Семак. Заболотный пришел и к нему: «Коуч, почему ты надо мной прикалываешься?», – сказал админ ВГИКа.

Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Заболотный Антон
Комментарии (3)
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3a zenit
1577290032
великого ЗЕ знаю,а вот то дерьмо из вк которое пиарит бомбардир не знаю.
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Lilipyt
1577304521
ЗЕ врезающийся в манекен это тоже самое, что и Баллатели, которому помогали одеть манишку.
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yurdin
1577355710
Хоть какая-то польза от этого якобы игрока. Паблики стОящие рекомендует)
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