Он почти не играет и бесится от подколов.

К зиме 2017 Манчини окончательно рассорился с Дзюбой. Стало понятно, что при итальянце Артeм играть не будет. Ему на замену «Зенит» подписал Антона Заболотного. На тот момент нападающий неплохо отыграл полсезона за «Тосно»: забил четыре гола и отдал две голевые. В Питере от Антона ждали ещe лучших показателей, но он…

Стал мемом

После перехода Заболотный в 14 матчах забил всего один гол – в последнем туре против «СКА-Хабаровска». В лeгкой для «Зенита» игре, в которой питерцы победили 6:0. Антон замкнул передачу с фланга и с пары метров переправил мяч в пустые ворота. Отпраздновал нападающий так, будто бы забил в финале Лиги чемпионов: сделал колесо, потом сальто и, закрыв глаза, кричал от радости.

Уже тогда в паблике ВГИК зародились шутки про Заболотного. Страйкера стали называть гением и Зе Болотным, прикручивали его лицо к Модричу с золотым мячом, сравнивали с Месси и Роналду. Мемы разрослись до огромных масштабов – сейчас над Заболотным стебутся абсолютно все: партнeры, фанаты, пресс-служба «Зенита». Практически каждый комментарий в его инстаграме – подкол.

Фанаты «Зенита» признали его легендарный мяч в ворота СКА лучшим голом сезона. Они же кричали Семаку: «Не иди в «Зенит», там Заболотный», когда тренер только пришeл в клуб. Дзюба, проходя мимо, прерывал интервью Антона, говоря журналистам: «Он просто гений, запомните!»

Этой зимой болельщики вновь выбрали гол Антона лучшим. Нелепый мяч с семи метров в ворота «Мольде», с рикошетом от защитника. Нападающий снова радовался как псих, а Геннадий Сергеевич Орлов душевно это всe прокомментировал.

Апогеем стeба стало столкновение Антона с манекеном на тренировке. Игроки «Зенита» тут же повалились от смеха на поле, клубный инстаграм оперативно опубликовал видео с эпизодом, а Евгений Савин позже продал манекен на аукционе за две тысячи долларов.

Не приносит клубу пользы

Мемы про себя Антон старается комментировать корректно и с улыбкой: «С моей стороны было бы неправильно обижаться. Ситуация так оборачивается, что я стал популярным. Это факт. Я начну забивать больше – всю ситуацию можно будет перевернуть, она будет на руку мне». На деле нападающий не участвует в акциях пиар-службы клуба и тайно злится на свою мематичность. Заболотный сам признавался, что раньше любил соц сети и читал каждый комментарий под своими постами. Сейчас он от этого отказался. Говорят, что история с манекеном вывела на пик раздражeнность Антона и его жены.

И да, Заболотный – чемпион России. Команда праздновала чемпионство, скандируя его имя. Но вклад Антона в золотые медали – мизерный. За весь чемпионат нападающий не забил ни одного гола. И отметился лишь одной (но чемпионской!) голевой передачей вчера против «Ахмата».

История «Зенита» и Заболотного должна на этом закончиться. Антон не тянет уровень команды, вчистую проигрывает конкуренцию Азмуну и Дзюбе, плюс не хочет, чтобы клуб зарабатывал на его мематичности. Заболотному нужна команда его уровня. Место, где его будут уважать. В спокойной обстановке и без страха быть высмеянным Антон сможет вернуться на прежний уровень и забивать хотя бы по пять мячей за сезон. Но вот от подколов в интернете нападающему уже не избавиться никогда.

Другие материалы про игроков «Зенита»:

«Зенит» с трудом набрал очки в матче с «Ахматом». Все дело в Дзюбе

Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере