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    Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться


    3.2
    Голосов: 5
    Сегодня, 13:37
    Он почти не играет и бесится от подколов.

    К зиме 2017 Манчини окончательно рассорился с Дзюбой. Стало понятно, что при итальянце Артeм играть не будет. Ему на замену «Зенит» подписал Антона Заболотного. На тот момент нападающий неплохо отыграл полсезона за «Тосно»: забил четыре гола и отдал две голевые. В Питере от Антона ждали ещe лучших показателей, но он…

    Стал мемом

    После перехода Заболотный в 14 матчах забил всего один гол – в последнем туре против «СКА-Хабаровска». В лeгкой для «Зенита» игре, в которой питерцы победили 6:0. Антон замкнул передачу с фланга и с пары метров переправил мяч в пустые ворота. Отпраздновал нападающий так, будто бы забил в финале Лиги чемпионов: сделал колесо, потом сальто и, закрыв глаза, кричал от радости.

    Уже тогда в паблике ВГИК зародились шутки про Заболотного. Страйкера стали называть гением и Зе Болотным, прикручивали его лицо к Модричу с золотым мячом, сравнивали с Месси и Роналду. Мемы разрослись до огромных масштабов – сейчас над Заболотным стебутся абсолютно все: партнeры, фанаты, пресс-служба «Зенита». Практически каждый комментарий в его инстаграме – подкол.

    Фанаты «Зенита» признали его легендарный мяч в ворота СКА лучшим голом сезона. Они же кричали Семаку: «Не иди в «Зенит», там Заболотный», когда тренер только пришeл в клуб. Дзюба, проходя мимо, прерывал интервью Антона, говоря журналистам: «Он просто гений, запомните!»

    Этой зимой болельщики вновь выбрали гол Антона лучшим. Нелепый мяч с семи метров в ворота «Мольде», с рикошетом от защитника. Нападающий снова радовался как псих, а Геннадий Сергеевич Орлов душевно это всe прокомментировал.

    Апогеем стeба стало столкновение Антона с манекеном на тренировке. Игроки «Зенита» тут же повалились от смеха на поле, клубный инстаграм оперативно опубликовал видео с эпизодом, а Евгений Савин позже продал манекен на аукционе за две тысячи долларов.

    Не приносит клубу пользы

    Мемы про себя Антон старается комментировать корректно и с улыбкой: «С моей стороны было бы неправильно обижаться. Ситуация так оборачивается, что я стал популярным. Это факт. Я начну забивать больше – всю ситуацию можно будет перевернуть, она будет на руку мне». На деле нападающий не участвует в акциях пиар-службы клуба и тайно злится на свою мематичность. Заболотный сам признавался, что раньше любил соц сети и читал каждый комментарий под своими постами. Сейчас он от этого отказался. Говорят, что история с манекеном вывела на пик раздражeнность Антона и его жены.

    И да, Заболотный – чемпион России. Команда праздновала чемпионство, скандируя его имя. Но вклад Антона в золотые медали – мизерный. За весь чемпионат нападающий не забил ни одного гола. И отметился лишь одной (но чемпионской!) голевой передачей вчера против «Ахмата».

    История «Зенита» и Заболотного должна на этом закончиться. Антон не тянет уровень команды, вчистую проигрывает конкуренцию Азмуну и Дзюбе, плюс не хочет, чтобы клуб зарабатывал на его мематичности. Заболотному нужна команда его уровня. Место, где его будут уважать. В спокойной обстановке и без страха быть высмеянным Антон сможет вернуться на прежний уровень и забивать хотя бы по пять мячей за сезон. Но вот от подколов в интернете нападающему уже не избавиться никогда.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
    Комментарии6
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      Рейтинг: +391

      qawzsexdr 14 секунд назад

      Этот манекен вселился в него при голевой атаке

      0
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      Рейтинг: +818

      Дедуктор 13 минут назад

      У Заболотного скорость и координация лучше, чем у Дзюбы. Удар по воротам одинаково плох. Дзюба превосходит Заболотного только характером. Супербойцовским характером. Заболотному бы неплохо в ЦСКА оказаться.
      Там у него может дело пойти значительно лучше. А в Зените ему еще и такая проблема мешает: очень гадкая психологическая атмосфера в клубе. Отвратительная. И то, что Семак неспособен эту атмосферу улучшить, не внушает оптимизма насчет перспектив команды на рост. Игры как не было, так и нет. Локо, Спартак, Краснодар в игровом плане выглядят намного солиднее и интереснее. А это чемпионство - процентов на 80 это заслуга Дзюбы и Азмуна. А не команды как единого целого.
      Такое, вот, ИМХО.

      1
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      Рейтинг: +658

      Фанат Рубина 1 час назад

      отдайте Антона в Руки Курбана Бекиеча, в бесплатную только аренду, ибо вашу газпромовскую зп рубине не потянет его..
      и Кбб ВАМ СЛЕПИТ второго дзюбу..
      вспомните как в рубине играл бухаров..
      антон такого же типа как те 2..

      4
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      Рейтинг: +3854

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Не сметь трогать легенду Зе! Если бы не его пас бога в последнем матче, фиг чё нам было бы,а не чемпионство!

      0
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      Рейтинг: +12

      *WEREWOLF* 1 час назад

      Зенит вчера с Арсеналом играл? Автор статьи уверен в этом?
      Цитирую:-"...И отметился лишь одной (но чемпионской!) голевой передачей вчера против «Арсенала»".

      2
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      ...
      Рейтинг: +14

      Валера Полевиков > *WEREWOLF* 1 час назад

      Спутал. С Ахматом, конечно.

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