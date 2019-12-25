Алиев и Милевский – Семину: «Палыч, мы тебя любим и уважаем! Самый лучший тренер»

Бывшие футболисты киевского «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев назвали Юрия Семина своим любимым тренером.

В первом видео ютуб-канала «Миля», в котором Милевский и Алиев отдыхали в ночном клубе, футболисты вспомнили о периоде работы Семина в Киеве.

«Палыч, мы тебя любим и уважаем! Честно, Палыч… Ты для нас…» – обратился к тренеру Алиев.

«Чемпион страны! Машина! Палыч, вы настоящий, для нас вы самый лучший тренер! Да?» – добавил Милевский.

«Да. Это наш идол. Палыч нас воссоединил, и мы выстрелили», – ответил Алиев.

В декабре 2007 года Юрий Семин стал главным тренером «Динамо».

В 2009 году Семин привел «Динамо» к золотым медалям чемпионата Украины, а также вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА.

В декабре 2010 года Семин после работы в «Локомотиве» вернулся в киевское «Динамо». Через два года тренер был отправлен в отставку.

Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым



