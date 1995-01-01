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    Алиев и Милевский – Семину: «Палыч, мы тебя любим и уважаем! Самый лучший тренер»

    Бывшие футболисты киевского «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев назвали Юрия Семина своим любимым тренером.

    В первом видео ютуб-канала «Миля», в котором Милевский и Алиев отдыхали в ночном клубе, футболисты вспомнили о периоде работы Семина в Киеве.

    «Палыч, мы тебя любим и уважаем! Честно, Палыч… Ты для нас…» – обратился к тренеру Алиев.

    «Чемпион страны! Машина! Палыч, вы настоящий, для нас вы самый лучший тренер! Да?» – добавил Милевский.

    «Да. Это наш идол. Палыч нас воссоединил, и мы выстрелили», – ответил Алиев.

    • В декабре 2007 года Юрий Семин стал главным тренером «Динамо».
    • В 2009 году Семин привел «Динамо» к золотым медалям чемпионата Украины, а также вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА.
    • В декабре 2010 года Семин после работы в «Локомотиве» вернулся в киевское «Динамо». Через два года тренер был отправлен в отставку.

    Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым


    Источник: Ютуб-канал «Миля»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15236

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Это месседж говнюку Губерниеву.

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