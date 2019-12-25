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  • Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым

Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым

25 декабря 2019, 13:05
9

Форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский создал свой ютуб-канал.

Футболист назвал первое опубликованное видео «Милевский и Алиев рвут ночной Киев».

«Вы на канале Мили! Будьте готовы ко всему! Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время показать, как все происходит.

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут #Милевский и #Алиев без цензуры!» – говорится в описании видео.

  • Милевский выступал за «Динамо» Киев с 2003-го по 2013 год.
  • Полузащитник Александр Алиев играл за киевлян в 2011-2013 годах, после ухода из московского «Локомотива».

Источник: Ютуб-канал «Миля»
Белоруссия. Высшая лига Украина. Премьер-лига Динамо-Брест Динамо К Алиев Александр Милевский Артем
Комментарии (9)
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MaxRnD
1577269007
Видать подвиги диких варваров Кокорина и Мамаева даже новым цэевропейцам спокойно спать не дают ....
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Давид59
1577271096
Милевский и Алиев? Зажигают в ночном клубе? Хм. Не очень футбольная новость.
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xkixerx
1577271108
Ну как живут это их дела, но Алиев в ЛОКО себя молодцом показал, штрафные клал на ура
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O-kolesov
1577282927
Табуреты прихватили ?
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Граф2019
1577284004
похоже на диссертацию"что то там в носу"!
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absent32
1577284083
бомбардир? я там где то слышал что троюродная сестра жены малоизвестного подольского футболиста завела профиль в инстаграмме. и первое что она выложила, так это как она устроили девичник регбийной командой.
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кошмарик
1577287617
не удивлён.. удивился бы если бы "Миля" показал как впахивал на тренировках или учил играть детишек.. но такого видео у "Мили" нет.. просранная карьера талантливого игрока, что в этом нового и интересного?
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ItalianFootball
1577343176
Я бы Синяя Миля назвал. И отсылка громкая и суть четкая))))
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