Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым

Форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский создал свой ютуб-канал.

Футболист назвал первое опубликованное видео «Милевский и Алиев рвут ночной Киев».

«Вы на канале Мили! Будьте готовы ко всему! Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время показать, как все происходит.

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут #Милевский и #Алиев без цензуры!» – говорится в описании видео.