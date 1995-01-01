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    Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым

    Форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский создал свой ютуб-канал.

    Футболист назвал первое опубликованное видео «Милевский и Алиев рвут ночной Киев».

    «Вы на канале Мили! Будьте готовы ко всему! Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время показать, как все происходит.

    Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут #Милевский и #Алиев без цензуры!» – говорится в описании видео.

    • Милевский выступал за «Динамо» Киев с 2003-го по 2013 год.
    • Полузащитник Александр Алиев играл за киевлян в 2011-2013 годах, после ухода из московского «Локомотива».

    Источник: Ютуб-канал «Миля»

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35725

      MaxRnD 6 минут назад

      Видать подвиги диких варваров Кокорина и Мамаева даже новым цэевропейцам спокойно спать не дают ....

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