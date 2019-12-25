Милевский завел ютуб-канал «Миля». Первое видео – поход в ночной клуб с Александром Алиевым

Форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский создал свой ютуб-канал.
Футболист назвал первое опубликованное видео «Милевский и Алиев рвут ночной Киев».
«Вы на канале Мили! Будьте готовы ко всему! Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время показать, как все происходит.
Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут #Милевский и #Алиев без цензуры!» – говорится в описании видео.
- Милевский выступал за «Динамо» Киев с 2003-го по 2013 год.
- Полузащитник Александр Алиев играл за киевлян в 2011-2013 годах, после ухода из московского «Локомотива».
Источник: Ютуб-канал «Миля»