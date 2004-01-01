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    Журналист Карпов: Слуцкий придет в «Рубин» в компании братьев Березуцких

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что вместе с Леонидом Слуцким в «Рубине» будут работать Алексей и Василий Березуцкие.

    «Он приходит в компании братьев Василия и Алексея Березуцких. У Лео нет тренера вратарей, поэтому Сергей Козко скорее всего останется в тренерском штабе. Также как и Олег Кузьмин, они оба играли у Слуцкого в «Москве», – написал Карпов в своем телеграме.

    По его словам, казанский клуб также заинтересован в бывшем ассистенте Слуцкого в «Халле» и «Витессе» Олеге Яровинском.

    • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
    • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
    • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

    «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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