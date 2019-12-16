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  • Журналист Карпов: Слуцкий придет в «Рубин» в компании братьев Березуцких

Журналист Карпов: Слуцкий придет в «Рубин» в компании братьев Березуцких

16 декабря 2019, 15:56
6

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что вместе с Леонидом Слуцким в «Рубине» будут работать Алексей и Василий Березуцкие.

«Он приходит в компании братьев Василия и Алексея Березуцких. У Лео нет тренера вратарей, поэтому Сергей Козко скорее всего останется в тренерском штабе. Также как и Олег Кузьмин, они оба играли у Слуцкого в «Москве», – написал Карпов в своем телеграме.

По его словам, казанский клуб также заинтересован в бывшем ассистенте Слуцкого в «Халле» и «Витессе» Олеге Яровинском.

  • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
  • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
  • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рубин Витесс ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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vmonomah17
1576502035
Эххх... Сдался Леня...
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Чермындыр
1576502257
Лучше бы в Динамо
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Taps
1576510162
Очень, очень интересно: где деньги, Зин ?
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portero
1576515572
Двое из ларца, для скорейшего понимания того что скажет Слуцкий.
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yorgenbarenz
1576565112
Втроём они сумели 5 поражений подряд пережить.Закалились.Такие в Рубине нужны.
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