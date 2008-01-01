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    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Российский клуб не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» в шестом туре группового этапа крупно уступил «Бенфике» и занял в группе последнее место. В 1/8 финала из квартета вышли «Лейпциг» и «Лион», а португальцы выступят в Лиге Европы.

    При этом «Зенит» уходит в отпуск лидером РПЛ. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Серви, 47; 2:0 – Пицци, 58 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 80 (в свои ворота).

    «Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Габриэль (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Шикинью, Пицци, Таарабт, Тавареш, Винисиус (Кайо, 89), Ферру.

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов (Мак, 89), Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Оздоев (Смольников, 60).

    Предупреждения: Габриэль, 19 – Дуглас Сантос, 17; Оздоев, 43; Ерохин, 55.

    Удаления: нет – Дуглас Сантос, 56 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии206
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      Рейтинг: +1952

      Борат 23 секунды назад

      Стыдно за Зенит, Локо, цска, Краснодар и весь российский футбол !!!!
      Но ещё стыднее за спартак!!!!!
      Вот умора!!!!!

      0
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      Рейтинг: +413

      житель СПб 26 секунд назад

      С уважением в целом отношусь к Андрею Сергеевичу, но сегодня хочется ему ответить (на все его рассказы о случайных индивидуальных ошибках): "Андрюша, иди лесом и оставь нас в покое. Ведь это наши проблемы (российского народа, российских любителей футбола и т.п. Тех, кто да 1-30 перед работой не спит и переживает за Зенит, за российский футбол, спорт в целом и т.п.) А тебе то что?!

      0
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      Рейтинг: +930

      Я - легенда 1 минуту назад

      Как пел питерский музыкант Борис Гребенщиков, "рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет".

      Так вот, русский футбол мёртв, а мы ещё нет ))

      И пока мы живы, не стоит тратить ночное время и своё здоровье на боление за эти деревья. Лучше спать.

      0
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      Рейтинг: +4572

      paracetamol 2 минуты назад

      Позор нашим командам. Руководство РФС - в расход! Только Зенит старался до последней минуты отпуска!

      1
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      Рейтинг: +1023

      Jhon1989 5 минут назад

      Сидит Андрюша экспертом на матч ТВ а губки бантиком... А в уме знаменитая фраза. Ваши ожидания ваши проблемы!!!! Это привет вам Газпром....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3860

      TOL47 > Jhon1989 2 минуты назад

      Шава в отличие от этих бревен в футбол играл, а фраза была адресована говно-депутату, так что про шаву зря

      3
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV 6 минут назад

      сегодня праздник у россиян

      1
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      Рейтинг: +5738

      GoLenaStop 8 минут назад

      Короче, из наших в ЛЧ остался только один Шахтёр...
      Удачи, Пятов и Ко!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4572

      paracetamol > GoLenaStop 7 минут назад

      Не из наших, а из ваших, майданных!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3302

      AtticusFinch 9 минут назад

      С такой игрой и в Лиге Европы делать нечего)))

      3
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      Рейтинг: +3860

      TOL47 10 минут назад

      Семак-мудак, дерево в топку

      6
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      Рейтинг: +4572

      paracetamol 10 минут назад

      Да ладно, робята собрались на отдых, а чемпионство уже в кармане. Стоило ли прыгать выше головы?

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