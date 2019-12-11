Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Российский клуб не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» в шестом туре группового этапа крупно уступил «Бенфике» и занял в группе последнее место. В 1/8 финала из квартета вышли «Лейпциг» и «Лион», а португальцы выступят в Лиге Европы.

При этом «Зенит» уходит в отпуск лидером РПЛ. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Серви, 47; 2:0 – Пицци, 58 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 80 (в свои ворота).

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Габриэль (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Шикинью, Пицци, Таарабт, Тавареш, Винисиус (Кайо, 89), Ферру.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов (Мак, 89), Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Оздоев (Смольников, 60).

Предупреждения: Габриэль, 19 – Дуглас Сантос, 17; Оздоев, 43; Ерохин, 55.

Удаления: нет – Дуглас Сантос, 56 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ