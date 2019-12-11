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Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

11 декабря 2019, 00:53
315

Российский клуб не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» в шестом туре группового этапа крупно уступил «Бенфике» и занял в группе последнее место. В 1/8 финала из квартета вышли «Лейпциг» и «Лион», а португальцы выступят в Лиге Европы.

При этом «Зенит» уходит в отпуск лидером РПЛ. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Серви, 47; 2:0 – Пицци, 58 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 80 (в свои ворота).

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Габриэль (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Шикинью, Пицци, Таарабт, Тавареш, Винисиус (Кайо, 89), Ферру.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов (Мак, 89), Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Оздоев (Смольников, 60).

Предупреждения: Габриэль, 19 – Дуглас Сантос, 17; Оздоев, 43; Ерохин, 55.

Удаления: нет – Дуглас Сантос, 56 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бенфика Зенит
Комментарии (315)
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СвинкаСправедливости
1576014878
Днище. Опять стыдно за Зенит, который благодаря арбитрам будет и дальше попадать в ЛЧ для очередного позора. Комментаторам отдельный привет.
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BRO_football
1576015054
Просто днище! С такой игрой Зениту нечего делать в Лиге чемпионов, да и в Лиге Европы тоже! Вот вам и весь уровень российского футбола. Португалия абсолютно заслуженно занимает 6 строчку в таблице УЕФА.
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ivanthebest
1576015327
Позорники чмошные... Узнали в перерыве счёт матча Лиона, вышли на понтах с расслабленными булками, с заглотом, жадно и глубоко отс..сали у португалов. Классическая зина. За такое надо просто кастрировать. Просто клоуны епучие. Днари полные. Такой позор просто не смыть.
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мы_не_рабы
1576015818
Второй пошёл... Ещё один наш "гранд" собрал вещички и на выход. Обидно, что после первого тайма всё складывалось удачно. И здесь ничья, и немцы выигрывают. Но минутная расслабленность после перерыва перечеркнула все шансы. Не хочется обижать болельщиков Зенита, но в ЛЧ нет Мешкова с Вилковым, карточки дают и пенальти ставят. Вообщем логично что Португалия подвинула нас с шестого места рейтинга.
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ArReal
1576015939
будущий чемпион последнее место в самой слабой группе занял - медали потом не стыдно надевать от которых гавном воняет!?
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dinar7777dinar
1576016185
я ждал все эти несколько дней и не заходил на сайт ! мне даже пох поражение туринской помойки от лацио. Но я писал глорам бомжей что лион не проиграет рб и а бенфика хлопнет женит )))))) и вот оно свершилось ! могу сказать только ХАХХАХАХАХА !
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AtticusFinch1
1576016220
Позорище!Вот наш уровень!Какие там 3 команды для лч?В лч просрали,в ле просрем,в отборе на евро 2020 всераем,из спортивных мероприятий исключают!У нас могут хоть что то не через жопу сделать?Понакупают хрен пойми кого,которые сидят в лазарете 4 месяц,а про других идиотов фильмы снимают!****,77 минут и не одного удара в створ!!!А что такое?это не рпл?Как так?тут оказывается нас взднючить могут?Гнилой чемпионат рпл с его продажной системной,мы отстали в футболе на года,пока у нас будет лимит,пока мы будем считать ,что Дзюба это круто,пока не пригласим иностранных судей,мы и будем топтаться в этом болоте!Когда мы последний раз блистали на европейской арене?Я считаю,что нужно разогнать всю эту газпромовскую шайку,та хотя и половину рпл,прекратить их кормить миллионными контрактами!Наш уровень это лига клубов 8х мест , которую хотят создать,как аналог лч и ок,вот там мы мооооожет быть..да и выйдем из группы,а там глядишь и 1/8 наша
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cska-62
1576016354
Будем болеть за "Краснодар"! Только он в обойме остался... "Локо" и ЦСКА могут только хлопнуть дверью. Хотя и это не помешало бы...
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vka1970
1576049496
Лион и Лейпциг вышли в ЛЧ.Бенфика пошла ЛЕ.Зенит пошёл в аэропорт, а картонный лев на которого играла вся команда пошёл туда куда его посылали болельщики по всей стране.
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ZENIT84,
1576077187
Я всегда очень переживаю за все наши клубы в европе хоть и за зенит болею)))) но я не понимаю зачем некоторые пытаются оправдать наших дилетантов? ЗЕНИТ это позор в лиге чемпионов я не молчу ну нет игры у них при богдановиче при всем уважении к Семаку))) КРАСНОДАР проигрывает на своем поле предпоследней команде испании за 5-0 и вспоминать не хочется позорище))) ЦСКА те же 5 банок и не выразительная игра в четырех матчах следующих продули всем и самим себе позор))) СПАРТАК этот вообще никак не выходит никуда и никогда почти позор))) АРСЕНАЛ ТУТ МНЕ ДАЖЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ им простительно раз в жизни дали шанс просрали)))) ЛОКО на троечку все таки тут и соперники покруче но за байер позор)))) так что ребята надо наших буратин в европу на стажировку и отменить нах лимит полностью))) набирать легионеров пусть учат наших играть ))) а так все печально в нашем футболе)))
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