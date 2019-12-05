Главные новости дня. Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ», «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким».

«Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах.

«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша.

Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей».

Заводящий «Динамо»: «Решил отказаться от поездки на «Зенит». Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком».

FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом.

«Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона.

Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу.

У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно.

Семину вручили Орден Александра Невского.

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ».

Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?».