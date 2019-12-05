Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ», «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

Главные новости дня. Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ», «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

5 декабря 2019, 21:12
1

Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким».

«Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах.

«Коммерсант»: «Динамо» грозит запрет на трансферы из-за судов по делу о переходе Рауша.

Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей».

Заводящий «Динамо»: «Решил отказаться от поездки на «Зенит». Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком».

FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом.

«Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона.

Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу.

У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно.

Семину вручили Орден Александра Невского.

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ».

Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1575591533
Админы, поставьте Спартак на заслуженное 9 место в таблице, как на сайте РФС, а то какое то неуважение к Арсеналу и Уфе, ну и глазу приятнее)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+