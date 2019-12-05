Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ»

В матче 16-го тура Лиги 1 против «Нанта» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 71-й гол в составе команды.
Таким образом, 20-летний футболист вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.
На данный момент Мбаппе делит десятое место с аргентинцем Карлосом Бьянки, который также отличился за парижан 71 раз.
Выше в рейтинге находятся Раи (72), Анхель Ди Мария (78), Сафет Сушич (85), Франсуа М’Пеле (95), Мустафа Далеб (98), Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (195).
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- Чтобы забить 71 гол, форварду потребовался 101 матч.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»