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Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ»

5 декабря 2019, 20:29
5

В матче 16-го тура Лиги 1 против «Нанта» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 71-й гол в составе команды.

Таким образом, 20-летний футболист вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

На данный момент Мбаппе делит десятое место с аргентинцем Карлосом Бьянки, который также отличился за парижан 71 раз.

Выше в рейтинге находятся Раи (72), Анхель Ди Мария (78), Сафет Сушич (85), Франсуа М’Пеле (95), Мустафа Далеб (98), Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (195).

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
  • Чтобы забить 71 гол, форварду потребовался 101 матч.

Источник: Официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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loko-the_best
1575572848
Еще 80 матчей, чтобы Ибру обогнать и по среднему кол-ву голов за матч и по общему
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Томик
1575575058
Что творит. Когда успел? Соперники только Ибрагимович и Каванни. Остальных должен незаметно обойти всех скопом.
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