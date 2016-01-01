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    Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории «ПСЖ»

    В матче 16-го тура Лиги 1 против «Нанта» нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 71-й гол в составе команды.

    Таким образом, 20-летний футболист вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

    На данный момент Мбаппе делит десятое место с аргентинцем Карлосом Бьянки, который также отличился за парижан 71 раз.

    Выше в рейтинге находятся Раи (72), Анхель Ди Мария (78), Сафет Сушич (85), Франсуа М’Пеле (95), Мустафа Далеб (98), Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (195).

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • Чтобы забить 71 гол, форварду потребовался 101 матч.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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