Семин оценил Хвичу в 100 миллионов евро

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о стоимости вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича стоит того, чтобы за него заплатили 100 миллионов евро. На сегодняшний момент это футболист мирового уровня, поэтому такая сумма является нормальной.

Интерес «ПСЖ»? Кварацхелия может усилить любой топ-клуб», – сказал Семин.