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    Семин оценил Хвичу в 100 миллионов евро

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о стоимости вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Хвича стоит того, чтобы за него заплатили 100 миллионов евро. На сегодняшний момент это футболист мирового уровня, поэтому такая сумма является нормальной.

    Интерес «ПСЖ»? Кварацхелия может усилить любой топ-клуб», – сказал Семин.

    • Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что Кварацхелия попросил продать его в другой клуб.
    • Сообщалось, что игрок уже согласовал контракт с «ПСЖ», сумма трансфера может составить 65-70 миллионов.
    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.01.2025 10:13
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    Комментарии (2)
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    смолов федор
    1736764506
    грузин и рубля не стоит
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    Skull_Boy
    1736764961
    Какие 100 млн и с такой кривой статистикой, у которого нет даже 50% реализации, можно взять любого ноунейма, а тем более в Италии нет такого игрока у которого ценник мог бы достигать даже и 80ти был Мартинис и уголеук из Милана, но и они сдохли
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