Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно

У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно

5 декабря 2019, 19:59
4

Травма вингера «Реала» Эдена Азара оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у бельгийца выявлена микротрещина в месте кровоподтека.

По информации AS, сроки восстановления 28-летнего футболиста составят от четырех до шести недель.

Если данные газеты подтвердятся, то Азар пропустит матч с «Барселоной», который состоится 18 декабря.

В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1575571745
Реал явно не станет сильнее от этой потери, но и не сказать, что это как-то существенно поменяет расклад сил.
Ответить
Proker
1575574631
Эх Азар,что тебе не хватало в АПЛ?В Испании многих раскулачили,ты в АПЛ получил царапины,в Испании получишь инв коляска)
Ответить
TOL47
1575581362
Барсе не факт что это поможет, деградейшен в Каталонии, политика на первом месте
Ответить
OBOLEV
1575615163
Новость крайне не хорошая. При переходе в быстрые атаки реалу в последних матчах при Азаре было очень комфортно . Зидану снова голову ломать) Думаю можно Марсело выпустить ПЗ) И тогда Барсе будет писац;) ( но это не точно !!! )
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+