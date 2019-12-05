У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно

Травма вингера «Реала» Эдена Азара оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у бельгийца выявлена микротрещина в месте кровоподтека.

По информации AS, сроки восстановления 28-летнего футболиста составят от четырех до шести недель.

Если данные газеты подтвердятся, то Азар пропустит матч с «Барселоной», который состоится 18 декабря.

В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.