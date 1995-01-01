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    Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

    Директор по региональной политике РФС, бывший хавбек сборной России Алексей Смертин прокомментировал информацию о ДТП с его участием.

    «К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.

    Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался, и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации.

    Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет, и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за «внутренние повреждения».

    Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было.

    Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен. К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», – заявил Смертин.

    Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15069

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Смертельный трюк.

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      Рейтинг: +401

      Rus9I 49 минут назад

      Видимо решили срубить бабок по быстрому.
      Я думаю товарищ Смертин не дурак, все по правильному сделает. Да и сумма скорее всего уменьшится в разы)
      Такое бывает со всеми, и инцидент будет исчерпан.
      Внимательнее нужно быть. Машину водить, не мячик пинать в АПЛ)))

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      Рейтинг: +8857

      silver29 > Rus9I 43 минуты назад

      Это видео, плюс оставление места ДТП не оставляют Смертину шансов отбиться в суде. Из видео не понятно что он хотел изобразить, выворачивал руль в противоположную сторону от шлагбаума, задом с парковки хотел выехать ?

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      Рейтинг: +401

      Rus9I > silver29 33 минуты назад

      На видео видно что он плохо владеет габаритами авто)
      А то что уехал, это нормально, я так же делал когда снес зеркало у соседа. Оставил свой номер под дворниками. Потом просто занес 10к, извинился, и все были спокойны.
      Я не понимаю, зачем на пустяковую ситуацию заострять внимание. Это обычная житейская ситуация. Зато он теперь знает кто его сосед, и как его зовут.
      Смертин все верно сказал: Пусть предоставить все наряды по ремонту, и тогда будем обсуждать. А так, это все мелочи)
      300к для него, это не большая сумма.

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      Рейтинг: +8857

      silver29 > Rus9I 29 минут назад

      Когда ты уехал повредив чужое авто, ты сыграл в рулетку, в твоем случае повезло что владелец порядочным оказался, зачастую через определенное время просят деньги шантажируя подачей заявления, оставление места ДТП без вариантов лишение прав.

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      Рейтинг: +851

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Отличная футбольная новость.

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      Рейтинг: +8857

      silver29 58 минут назад

      Смертин наивный "чукотский мальчик". Оставление места ДТП с "согласия" противной стороны коронный развод автоподставщиков, в лучшем случае вымогательство круглой суммы или как тут лишение прав, в том числе это касается происшествий с участием пешеходов, которым позволено уходить с места ДТП.

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      Рейтинг: +103

      Питерский кардинал 59 минут назад

      Да он бухой был, выехать не смог.
      Даже бабы такой маневр сделают.:)))

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