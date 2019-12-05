Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

5 декабря 2019, 14:13
7

Директор по региональной политике РФС, бывший хавбек сборной России Алексей Смертин прокомментировал информацию о ДТП с его участием.

«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.

Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался, и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации.

Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет, и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за «внутренние повреждения».

Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было.

Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен. К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», – заявил Смертин.

Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия Смертин Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1575545221
Отличная футбольная новость.
Ответить
Rus9I
1575545607
Видимо решили срубить бабок по быстрому. Я думаю товарищ Смертин не дурак, все по правильному сделает. Да и сумма скорее всего уменьшится в разы) Такое бывает со всеми, и инцидент будет исчерпан. Внимательнее нужно быть. Машину водить, не мячик пинать в АПЛ)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1575547713
Смертельный трюк.
Ответить
mihail200606
1575550736
Сказал... Смертин как маленький.. Ктото что-то сказал...
Ответить
Hektor 84
1575581460
Скорее выпивший был. Сдернул по быстрому чтоб еще и ментам не платить за синьку. А сосед решил воспользоваться и рубануть бабла.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+