Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

Директор по региональной политике РФС, бывший хавбек сборной России Алексей Смертин прокомментировал информацию о ДТП с его участием.

«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.

Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался, и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации.

Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет, и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за «внутренние повреждения».

Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было.

Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен. К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», – заявил Смертин.

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