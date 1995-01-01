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    Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

    Бывший игрок сборной России Алексей Смертин стал участником дорожно-транспортного происшествия.

    Вечером 18 ноября экс-футболист, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Он решил не дожидаться владельца пострадавшего автомобиля и уехал, отправив соседу смс с обещанием компенсировать ремонт.

    Теперь видео с аварией будут изучать в ГИБДД. По закону за оставление места ДТП виновнику грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.

    Сейчас Смертин занимает пост директора по региональной политике Российского футбольного союза.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +573

      moskowcity-petrv 21 минуту назад

      Сосед упырь конечно

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      Рейтинг: +3332

      anatolich72 30 минут назад

      Из мухи слона.Зачем это печатать.

      1
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      Рейтинг: +493

      S.K.V. 44 минуты назад

      Это в стиле бомбардира . Смертина расстреляют))

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      Рейтинг: +13258

      slavutiq70 56 минут назад

      Разберутся парни,,,,думаю всё ок будет,,,,новость не стоящая обсуждения,,,

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      Рейтинг: +493

      S.K.V. 1 час назад

      Отправил СМС,все нормально,а сосед и заявлять не будет.не вижу проблемы!


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      Рейтинг: +692

      Иван Петров 1986 1 час назад

      У него денюжка есть, разберутся.

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      Рейтинг: +487

      xapaycm 1 час назад

      Если бы просто уехал, то да плохо, но при этом нужно было бы доказать что он заметил, что задел, а это не так уж и просто.
      Смертин не беден, расчитается, тем более с соседом знакомы, раз смс отправил.
      Соседу не выгодно жаловаться, ибо суды и тяжбы пойдут.
      Так что, так себе новость, ни о чём.

      3
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      Рейтинг: +1202

      Decorhome 1 час назад

      На Смертина не похоже

      0
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      Рейтинг: +324

      Muhametshin 1 час назад

      Раздули с мухи слона, меня пьяный чувак на уазе протаранил во дворе и уехал я естественно знал кто это и вызвал полицию, составили протокол и на этом всё и закончилось, а эти 15 суток 1.5 года лишения, всё это чуш.

      3
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      Рейтинг: +142

      Semenycch 1 час назад

      Не вижу никаких проблем. Алексей не пытался уйти от ответственности, не скрывался, наверное торопился по делам и по этому уехал с места незначительного ДТП.

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