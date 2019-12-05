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  • Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

5 декабря 2019, 11:36
18

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Вечером 18 ноября экс-футболист, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Он решил не дожидаться владельца пострадавшего автомобиля и уехал, отправив соседу смс с обещанием компенсировать ремонт.

Теперь видео с аварией будут изучать в ГИБДД. По закону за оставление места ДТП виновнику грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.

Сейчас Смертин занимает пост директора по региональной политике Российского футбольного союза.

Источник: Телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (18)
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Muhametshin
1575535928
Раздули с мухи слона, меня пьяный чувак на уазе протаранил во дворе и уехал я естественно знал кто это и вызвал полицию, составили протокол и на этом всё и закончилось, а эти 15 суток 1.5 года лишения, всё это чуш.
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xapaycm
1575536387
Если бы просто уехал, то да плохо, но при этом нужно было бы доказать что он заметил, что задел, а это не так уж и просто. Смертин не беден, расчитается, тем более с соседом знакомы, раз смс отправил. Соседу не выгодно жаловаться, ибо суды и тяжбы пойдут. Так что, так себе новость, ни о чём.
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slavа0508
1575537950
Разберутся парни,,,,думаю всё ок будет,,,,новость не стоящая обсуждения,,,
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S.K.V.
1575538674
Это в стиле бомбардира . Смертина расстреляют))
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anatolich72
1575539510
Из мухи слона.Зачем это печатать.
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moskowcity-petrv
1575540053
Сосед упырь конечно
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gor77
1575541742
Бомбардир! А где комментарии уткина???))))))))))))))))))))))))))) Это ж его тема! ))))))))))))))))))))))) Хотя, чур его! Чур! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Старикан
1575543993
Алексей хотел видимо как лучше... но никаких 15-ти суток ему в итоге не будет, да и права оставят...
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SPbZenit12
1575550940
И что? Какая кому разница если он всё компенсирует?
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Томик
1575558338
А в чём проблема то. Сейчас на следующий день встретились, заполнили уведомление и отвезли в свои страховые. Даже не надо вводить никого в заблуждение. Как было - так и говоришь. Всех устраивает. Не хватит - добавит свои. Кто-то был инициатором? Может его Алексей каждый день на хрен посылал по приколу и теперь отомстить ему хотят. Другого смысла в этом не вижу. 15 суток или лишение прав - это уж слишком в данной ситуации. Ну, если действительно смс отправил. Но я бы, если бы был номер телефона и не было времени - позвонил бы. Что значит СМС? Я их бывает вообще вижу на следующий день. Человек мог нервный срыв получить до того, как прочитал ещё. Мало ли какое настроение и здоровье. Да и запустить мог процесс до прочтения.
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