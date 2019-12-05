Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Вечером 18 ноября экс-футболист, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Он решил не дожидаться владельца пострадавшего автомобиля и уехал, отправив соседу смс с обещанием компенсировать ремонт.

Теперь видео с аварией будут изучать в ГИБДД. По закону за оставление места ДТП виновнику грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.

Сейчас Смертин занимает пост директора по региональной политике Российского футбольного союза.