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Семину вручили Орден Александра Невского

5 декабря 2019, 20:57
11

Глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозeров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Сeмину Орден Александра Невского.

72-летнего специалиста наградили еще в августе указом Президента России Владимира Путина, однако получил Орден он только сейчас.

Для Семина это третья государственная награда. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

  • Семин выиграл 13 трофеев на посту тренера «Локомотива».
  • Еще два титула он завоевал с киевским «Динамо».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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ZENIT*****
1575571416
Е.К.Л.М.Н. Знай наших!!!
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mihail200606
1575572619
В связи с чем Шпалыч махнул стопочку))
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ROSTOV SUPER
1575572797
Эх , времена и нравы ! Знал бы Александр Невский за что нынче дают орден его Имени !
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paracetamol
1575585603
Во! Теперь он победитель фрицев на Чудском озере.
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Вальдемар IV
1575589662
орден сухины(сутулого) второй степени
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zigbert
1575635302
Тренер победитель. Поздравляю!!!
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