Семину вручили Орден Александра Невского

Глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозeров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Сeмину Орден Александра Невского.

72-летнего специалиста наградили еще в августе указом Президента России Владимира Путина, однако получил Орден он только сейчас.

Для Семина это третья государственная награда. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Семин выиграл 13 трофеев на посту тренера «Локомотива».

Еще два титула он завоевал с киевским «Динамо».