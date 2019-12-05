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    Семину вручили Орден Александра Невского

    Глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозeров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Сeмину Орден Александра Невского.

    72-летнего специалиста наградили еще в августе указом Президента России Владимира Путина, однако получил Орден он только сейчас.

    Для Семина это третья государственная награда. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    • Семин выиграл 13 трофеев на посту тренера «Локомотива».
    • Еще два титула он завоевал с киевским «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +37630

      ROSTOV SUPER 40 минут назад

      Эх , времена и нравы ! Знал бы Александр Невский за что нынче дают орден его Имени !

      1
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      Рейтинг: +772

      Серж 69 > ROSTOV SUPER 28 минут назад

      Да уж лучше пусть,таким как Палыч дают иногда,чем всяким сомнительным личностям..Не уверен,но одну из заместительниц Шойгу,генерал-полковника,или даже генерала армии!!!???,наградили,помимо огромной кучи орденов,и этим орденом,интересно,за какие заслуги?Хотя,догадаться не сложно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6336

      mihail200606 43 минуты назад

      В связи с чем Шпалыч махнул стопочку))

      0
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      Рейтинг: +717

      ZENIT***** 1 час назад

      Е.К.Л.М.Н. Знай наших!!!

      0
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      Рейтинг: +717

      ZENIT***** > ZENIT***** 1 час назад

      И что же "наши друзья" теперь скажут!?

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      Рейтинг: +717

      ZENIT***** > ZENIT***** 43 минуты назад

      Дадут обратку,типа мы ни при чём!, С кем живём!?

      0
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      Рейтинг: +1844

      Борат 1 час назад

      Нет повода не выпить!

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