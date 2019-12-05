Семину вручили Орден Александра Невского

Глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозeров вручил главному тренеру «Локомотива» Юрию Сeмину Орден Александра Невского.
72-летнего специалиста наградили еще в августе указом Президента России Владимира Путина, однако получил Орден он только сейчас.
Для Семина это третья государственная награда. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Семин выиграл 13 трофеев на посту тренера «Локомотива».
- Еще два титула он завоевал с киевским «Динамо».
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Источник: Официальный сайт «Локомотива»