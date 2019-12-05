Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал о переговорах афинского АЕКа с бывшим главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

«АЕК провел первый раунд переговоров с Леонидом Слуцким и ждет ответа от него сегодня/завтра. Греки спешат, хотят назначить нового главного тренера как можно скорей. Ситуация развивается стремительно», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу .

в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера . В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.

Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

«Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК



