Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

В АЕКе Слуцкий себя может погубить,,
Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал о переговорах афинского АЕКа с бывшим главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.
«АЕК провел первый раунд переговоров с Леонидом Слуцким и ждет ответа от него сегодня/завтра. Греки спешат, хотят назначить нового главного тренера как можно скорей. Ситуация развивается стремительно», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
- В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
- Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.
«Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК