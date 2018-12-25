Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал о переговорах афинского АЕКа с бывшим главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

    «АЕК провел первый раунд переговоров с Леонидом Слуцким и ждет ответа от него сегодня/завтра. Греки спешат, хотят назначить нового главного тренера как можно скорей. Ситуация развивается стремительно», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
    • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
    • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

    «Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК


    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13258

      slavutiq70 30 минут назад

      В АЕКе Слуцкий себя может погубить,,

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru