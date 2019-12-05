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  • Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

5 декабря 2019, 12:42
5

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал о переговорах афинского АЕКа с бывшим главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

«АЕК провел первый раунд переговоров с Леонидом Слуцким и ждет ответа от него сегодня/завтра. Греки спешат, хотят назначить нового главного тренера как можно скорей. Ситуация развивается стремительно», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

  • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
  • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
  • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

«Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК


Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Греция. Суперлига Голландия. Эредивизие АЕК Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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slavа0508
1575539515
В АЕКе Слуцкий себя может погубить,,
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RotBerg
1575549882
Будет прикольно, если Леня с АЕКом опять пищевик натянут))
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Бухбух
1575556640
С Халлом и Витессом Слуцкий показал, что он средний тренер. Ничем не лучше многих российских. Только непонятно, почему именно на него спрос в Европе.
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