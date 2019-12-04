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«Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК

4 декабря 2019, 21:40
14

Новым главным тренером греческого АЕКа может стать Леонид Слуцкий.

По информации источника, клуб из Афин сейчас находятся в активных поисках тренера и рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов.

  • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
  • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
  • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

Источник: «Бизнес Online»
Греция. Суперлига АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Давид59
1575485952
Всё южнее и южнее (Россия, Голландия, Греция...)
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Muboraksho
1575488031
Решил изучит еще один язык и это похвально если затребован в Греции где не плохо с футболом.
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AZ
1575489251
Место ПСВ освобождается... Не спешил бы Леня покидать Нидерланды...
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life85
1575489275
Нах этих эбон..тых греков !!!
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general.lizyukov
1575492165
Там же было 5 поражений
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Zigagurt
1575523177
По рукам пошёл Лёня
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