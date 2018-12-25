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    «Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК

    Новым главным тренером греческого АЕКа может стать Леонид Слуцкий.

    По информации источника, клуб из Афин сейчас находятся в активных поисках тренера и рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов.

    • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
    • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
    • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +995

      Muboraksho 2 минуты назад

      Решил изучит еще один язык и это похвально если затребован в Греции где не плохо с футболом.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат 13 минут назад

      Лёня решил за всех российских тренеров в Европе потенцировать! Красавчег!!!

      0
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      Рейтинг: +970

      Давид59 37 минут назад

      Всё южнее и южнее (Россия, Голландия, Греция...)

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