«Бизнес Online»: Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Новым главным тренером греческого АЕКа может стать Леонид Слуцкий.
По информации источника, клуб из Афин сейчас находятся в активных поисках тренера и рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов.
- После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
- В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
- Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.
Источник: «Бизнес Online»