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    «Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах

    Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проголосовал за законопроект о возвращении продажи пива на российских стадионах.

    «Наши болельщики – самые культурные… Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво. Хвост не должен вилять собакой… Мы не должны наших людей ущемлять в правах.

    Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта», – сказал глава комитета Михаил Дегтярев.

    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1758

      SIRIUS 2002 49 минут назад

      Ну наконец то здравая мысль!!

      Кто не пьет- не поймет, какая разница за углом до стадиона или уже в баре на территории..однако разница в положительную сторону!!

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      Рейтинг: +976

      Давид59 1 час назад

      Это называется "законотворчество". Сперва в 2005-м приравняли пиво к водке. Теперь "открепили" его от неё. Работа кипит. Зарплаты депутатам идут (тысяч по 500 в месяц)

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      Рейтинг: +976

      Давид59 1 час назад

      Губит людей не пиво!!!

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      Рейтинг: +1758

      SIRIUS 2002 > Давид59 51 минуту назад

      губит людей вода!!

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      Рейтинг: +11411

      Garrincha58 1 час назад

      разрешите ещё в школах продавать пивко вам наплевать на воспитание молодёжи лишь бы пролоббировать очередной закон для набивания в карманы денег

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      Рейтинг: +1758

      SIRIUS 2002 > Garrincha58 47 минут назад

      Целку из себя не строй. Ты еще роддом приплети и детсад.

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