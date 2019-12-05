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  • «Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах

«Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах

5 декабря 2019, 13:27
9

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проголосовал за законопроект о возвращении продажи пива на российских стадионах.

«Наши болельщики – самые культурные… Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво. Хвост не должен вилять собакой… Мы не должны наших людей ущемлять в правах.

Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта», – сказал глава комитета Михаил Дегтярев.

  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Garrincha58
1575542617
разрешите ещё в школах продавать пивко вам наплевать на воспитание молодёжи лишь бы пролоббировать очередной закон для набивания в карманы денег
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Давид59
1575542883
Губит людей не пиво!!!
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Давид59
1575543199
Это называется "законотворчество". Сперва в 2005-м приравняли пиво к водке. Теперь "открепили" его от неё. Работа кипит. Зарплаты депутатам идут (тысяч по 500 в месяц)
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SIRIUS 2002
1575545698
Ну наконец то здравая мысль!! Кто не пьет- не поймет, какая разница за углом до стадиона или уже в баре на территории..однако разница в положительную сторону!!
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Старикан
1575552680
Сто раз уже писал: почему в вип-секторах можно и пиво, и водку, а на обычных только газировку? Давно уже пора пиво вернуть на стадионы!
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amazonaws
1575561542
Пиво не повышает и не влияет на посещаемость, как то БРЕШЕТ Дюков, Прядкин и прочие чиновники РФС. Пиво СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!! Пивная МАФИЯ пошла в атаку на граждан России! Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейтин, Колосков, Черчесов, Сорокин, Алаев и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ. Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре. Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков. Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу. Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране. Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения. Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу! Раз и НАВСЕГДА!!! Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
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Hektor 84
1575580964
Ничего хорошего из этого не выйдет. Молодежь и так спивается.
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