«Наши болельщики – самые культурные». Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о пиве на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проголосовал за законопроект о возвращении продажи пива на российских стадионах.

«Наши болельщики – самые культурные… Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво. Хвост не должен вилять собакой… Мы не должны наших людей ущемлять в правах.

Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта», – сказал глава комитета Михаил Дегтярев.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.

На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы



