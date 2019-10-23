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  • Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

23 октября 2019, 22:03
39

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомился источник. Уточняется, что чемпионат мира по футболу 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей по футболу (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение.

  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
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Князев
1571858153
Предатели РОДИНЫ за спаивание народа. Пивные толстосумы с запада снова будут набивать карманы за счёт ухудшения здоровья наших людей!!!
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САДЫЧОК
1571859576
Если оно поддержало- то логично должно наказать тех . кто запрещал ! А , иначе это вафля называется!
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derrik2000
1571859661
Ещё бы ФУТБОЛ вернули на стадионы - было бы совсем отличненько. А то, что сейчас на ТВ, уже скоро сил не останется смотреть. А ещё платным каналом сделали! За просмотр этого "футбола" всем его смотрящим - как на стадионах, так и на ТВ, вернее, в интернете - я бы по ДВЕ бутылки пива БЕСПЛАТНО выдавал. По одной на каждый тайм. И орешков солёных.
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vladimir-7
1571860288
Да, глобальные проблемы Страны решает правительство России, а других проблем на уровне правительства не существует. Маразматики.
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vek410
1571860386
Все больше убеждаюсь, что законы принимаются в пользу "высших" людей. По городам пытаются принять законы, запрещающие продавать пиво в небольших залах, типо для снижения количества пивнух и их влияния на общественность (по крайней мере, в Самаре). А с другой стороны, разрешаем продажу на спортивных объектах... Понятное дело, что это делается для того, чтобы устранить мелких, но многочисленных конкурентов по продаже слабого алкоголя на улицах. А на стадионы мелочь не проникнет, так что можно зарабатывать и там.
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Сенситив
1571861073
пивасик на трибунах, налог, акцизы - для чинуш-то смак! и лишь насрать им на проблемы нашего футбола, как-то так...))
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Kl0dus
1571875484
В общественных местах употреблять алкоголь нельзя. А стадион типа не общественное место? Там детей не бывает? Это ресторан?
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Grom1987
1571898995
Что-то эта новость идёт в разрез с государственной политикой отрезвления общества и повышением рождаемости!
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woyser
1571908288
Да признали бы уже, что были не правы, что потеряли много бабок! Пивные барыги закон лоббировали лоббировали и вылоббировали.
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Владислав Vlad
1571925506
Вместо развития - деградация. Узнаю наше правительство.)))
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