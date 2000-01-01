Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

пивасик на трибунах, налог, акцизы - для чинуш-то смак!
и лишь насрать им на проблемы нашего футбола, как-то так...))
Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомился источник. Уточняется, что чемпионат мира по футболу 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».
Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей по футболу (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение.
- Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
- На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.