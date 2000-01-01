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    Правительство РФ поддержало возвращение пива на футбольные стадионы

    Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

    Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомился источник. Уточняется, что чемпионат мира по футболу 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

    Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей по футболу (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение.

    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Источник: «РБК-Спорт»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +514

      Сенситив 25 минут назад

      пивасик на трибунах, налог, акцизы - для чинуш-то смак!
      и лишь насрать им на проблемы нашего футбола, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +6302

      FanatSerj 25 минут назад

      с новыми стадионами можно и пивка, это же не на 100 летних развалинах, где 10 биокабинок на весь стадион, а тут и выходить никуда не надо.
      А высокая цена на него будет хорошим контролем чтобы не перепивали.

      1
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      Рейтинг: +31

      Vyacheslav78 28 минут назад

      Если будут продавать по тем же ценам, что и на ЧМ - то всякой быдлятине пиво будет недоступно, а значит, пьяных беспорядков не будет.

      0
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      Рейтинг: +341

      diemens74 32 минуты назад

      Осталось туалеты на стадионах открыть.

      1
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      Рейтинг: +201

      vek410 36 минут назад

      Все больше убеждаюсь, что законы принимаются в пользу "высших" людей. По городам пытаются принять законы, запрещающие продавать пиво в небольших залах, типо для снижения количества пивнух и их влияния на общественность (по крайней мере, в Самаре). А с другой стороны, разрешаем продажу на спортивных объектах... Понятное дело, что это делается для того, чтобы устранить мелких, но многочисленных конкурентов по продаже слабого алкоголя на улицах. А на стадионы мелочь не проникнет, так что можно зарабатывать и там.

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      Рейтинг: +10045

      vladimir-7 38 минут назад

      Да, глобальные проблемы Страны решает правительство России, а
      других проблем на уровне правительства не существует. Маразматики.

      0
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      Рейтинг: +1522

      koli4ka 38 минут назад

      ну,с чипсами будет самое то!!!

      0
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      Рейтинг: +887

      CSKA57 42 минуты назад

      С чего бы это? Для улучшения посещаемости?

      2
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      Рейтинг: +1785

      все_будет_AUDI 45 минут назад

      До первых инцидентов может и прокатит

      0
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      Рейтинг: +6202

      derrik2000 48 минут назад

      Ещё бы ФУТБОЛ вернули на стадионы - было бы совсем отличненько.
      А то, что сейчас на ТВ, уже скоро сил не останется смотреть.
      А ещё платным каналом сделали!
      За просмотр этого "футбола" всем его смотрящим - как на стадионах, так и на ТВ, вернее, в интернете - я бы по ДВЕ бутылки пива БЕСПЛАТНО выдавал. По одной на каждый тайм. И орешков солёных.

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      Рейтинг: +952

      serhio80 > derrik2000 19 минут назад

      Он стоит на месяц как две бутылки пива, но спокойно смотришь где угодно, хоть на работе, хоть на даче, хоть в дороге

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      Рейтинг: +6202

      derrik2000 > serhio80 11 минут назад

      А смотреть-то НЕ-ЧЕ-ГО! (((
      Показывают БЕСПЛАТНО матчи чемпионатов из Европы - любо дорого, а смотришь наш чемпионат - без пива с-а-а-а-а-авсем неинтересно. Я бы даже сказал - ГРУСТНО (((

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