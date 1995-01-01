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    Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

    Нападающий Артем Дзюба поделился мнением о ситуации с задержаниями фанатов «Спартака» до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение.

    Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?

    Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов – пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления – часть фанатской культуры. А по мне – как раз отсутствие этой культуры.

    Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого – мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча – жмем друг другу руки. Это нормально», – сказал Дзюба.

    «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1834

      Борат 55 секунд назад

      На лицо одутловат
      - это Дзюба виноват
      Изо рта струится мат
      - это Дзюба виноват
      Фаер булками зажат
      - это Дзюба виноват
      Проиграл наш свинотряд
      - это Дзюба виноват
      СМИ без устали визжат
      - это Дзюба виноват
      Засудили, говорят
      - это Дзюба виноват
      Повязал ментов наряд
      - это Дзюба виноват
      Трахнул сокамерник в зад
      - это Дзюба виноват
      Бахнул мясокомбинат
      - это Дзюба виноват
      СМИ по новой все трубят:
      - "это Дзюба виноват"

      0
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      Рейтинг: +70

      SLADE2019 4 минуты назад

      Очень гармонично! Средненький футболистишка, слабенький человечишка! По большому счету, давно на него внимание не надо обращать!

      0
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      Рейтинг: +1415

      VGreen 6 минут назад

      Адекватно и по делу

      -2
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      Рейтинг: +800

      spam2009 13 минут назад

      хреновое у Вас шоу Артем за 3,5 ляма евриков в год, ой хреновое

      0
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      Рейтинг: +8015

      ufos73 14 минут назад

      Если ты кривоногий при чем тут менты???

      -1
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      Рейтинг: +703

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      Ты больше них хлебаешь и материшься. Однако считаешь себя героем так и они.

      0
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      Рейтинг: +2164

      aaaaahhhh 15 минут назад

      дешёвенький парнишка.

      -1
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      Рейтинг: +487

      Dizgen 16 минут назад

      Дзюба иди на х у й

      -1
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      Рейтинг: +2815

      Виталий Орехов > Dizgen 13 минут назад

      Зря. Не надо так. Не красиво.

      0
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      Рейтинг: +655

      FENIX-SL 23 минуты назад

      "Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу"

      Все бы хорошо
      Но о каком шоу речь? Паршивая игра всего нашего чемпионата?
      Шоу для тех кто повернут на своем городе и хочет кричать его название в других городах..слабоумие
      Шоу это Англия, Испания, Германия ну и Италия с Францией уже дело вкуса
      Остальное для того чтобы уснуть а в случае нашей страны - поплеваться пивом и бранью в соседа или экран

      1
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      Рейтинг: +8919

      silver29 24 минуты назад

      Лживый воришка, всегда отличался изворотливостью. Не ему рассуждать о культуре поведения, задерживали за выкрики "кривоногий", а он сволота непристойные жесты в отместку, да фашистами болельщиков называл. Все он никогда не восстановит уважение к себе, в лучшем случае через год с гундосом которому все равно на ваши ожидания будет со своим фефектом речи на позор-ТВ "экспертом"

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