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  • Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

5 декабря 2019, 20:13
64

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением о ситуации с задержаниями фанатов «Спартака» до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение.

Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов – пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления – часть фанатской культуры. А по мне – как раз отсутствие этой культуры.

Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого – мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча – жмем друг другу руки. Это нормально», – сказал Дзюба.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (64)
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бурминка
1575566315
— Сколько вы просидели в комнате допроса? — Два или три часа. Нас начали фотографировать, спрашивать про татуировки, а меня фоткать не стали – у меня тату нет. После этого, видимо, посмотрели запись со стадиона. Парень, который нас принимал, сказал мне: «Ты сюда никак не вписываешься, но тебя приняли – так что уже поздно. Ты нам не подходишь, но остаёшься». — Почему «не вписываешься»? — Меня не было на видеозаписи. Получается, забрали просто из-за того, что решил уйти со стадиона пораньше. «Ты просто попал под гребёнку», — всё, что мне сказал Евгений из «отдела Э». «Просил позвонить маме – запретили» — Потом вас повели в камеру? — Да, при этом забрали ремни и верёвки. Одному сообщили, что выпустят утром, второму – что после матча, а третьему – что держать будут 48 часов. Мне же сказали, что всё узнаю позже. При этом предложили подписать протокол, где было указано, якобы я махал руками и выкрикивал матные кричалки. Я отказался, потому что этого не делал. — Была ли у вас связь? — Пока сидел в комнате допроса – да, телефон не отнимали. Но я не знал, что со мной будет такое. А потом телефон забрали. — Когда повели в камеру, дали позвонить? — Нет, но пообещали дать ночью. Главный по смене нас невзлюбил – он болел за «Зенит». Ходил рядом с решёткой и пел: «Москва, по ком звонят твои колокола». Наши билеты на футбол он тоже порвал. Но главное — мне надо было позвонить маме, сказать, что всё в порядке. Но он запретил. ----------И причём тут Дзюба ?))
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бурминка
1575566517
— Как прошла первая ночь в камере? — У меня из носа пошла кровь, поэтому я попросился к врачу — сказал, что поднялось давление. Наверное, я перенервничал. Вызвали скорую и начали оформлять конвой. В больнице мне помогли, сбили давление и повезли обратно. По дороге я разговорился с конвоем. Они охреневали и не понимали, за что нас так прижали, были на нашей стороне и даже купили мне воды за свой счёт. Я уговорил их попросить начальника дать мне позвонить маме. Но в итоге позвонить мне разрешил его коллега. Говорить можно было только по громкой связи, чтобы я не сообщил, где я и что со мной. Они сильно за это переживали. А с момента задержания прошло уже около девяти часов. — Вам понятно, почему они переживали? — Полицейские сказали, что на нас поступил приказ от высших руководителей. Этим ребятам мы были не нужны, по своей воле они готовы были нас выпустить, но им делать это запретили. — Что за руководители? — Когда я уже вышел, знакомые сказали, что это дело ФСБ. «Спали в камере на скамейке из четырёх дощечек, было грязно и воняло мочой» — Спать в камерах было возможно? — В каждой камеры были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоём на скамейке из четырёх дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове. Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит? _______________________Самое плохое, что те кто это затеял, не понимают какую медвежью услугу оказывают Дзюбе
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бурминка
1575566705
— Вам хотя бы дали поесть? — Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники. — Среди задержанных были только болельщики «Спартака»? — В одной из камер были ребята откуда-то с Кавказа, а ещё в отделение привозили пьяного болельщика «Зенита», но его отпустили часа через два – он ведь «свой». Мы же понимали, что если бы не болели за «Спартак», нас там вообще не было бы. — Что было на второй день? — Пришёл новый начальник суток, он относился к нам понимающе – спрашивал, что нужно, заботился, а вечером каждому дал позвонить. — Вы же спрашивали у него, что будет дальше? — «Когда руководство решит, тогда и будем думать», — ответ всегда был такой. Только под конец сказали, что надо дождаться суда в понедельник. При этом у нас ничего не спрашивали, просто говорили: «На футбол вы не попадёте». — В суд повезли с утра? — Только в два часа дня. Надели наручники, поехали туда в автозаке. Перед судом с нас взяли объяснительные, сказали, что если подпишем, что мы ругались матом, – судья назначит штраф. А если не подпишем – останемся ещё на сутки. Мы все согласились подписать протоколы, хотя матом не ругались. ______________________Бренда обидели, а те кто это бренд организовал, оказались плохими пиарщиками.
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Skull_Boy
1575567020
А чтож ты сыклишка стучать в РФС побежал то
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Dizgen
1575567998
Дзюба иди на х у й
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ufos73
1575568152
Если ты кривоногий при чем тут менты???
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САДЫЧОК
1575569750
Даже , включив заднюю , Дзюба ведёт себя нагло ! Ничего не получится ! Это клеймо надолго !
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VVM1964
1575569968
Ты нам еще за фашистов ответишь )))
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Полная Канистра
1575570612
да поняли мы твоё шоу когда языком мелешь налево и направо не разбирая сути а потом в кусты огораживая себя причём тут ДЗЮБА?
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BuenosArgentina
1575572219
есть предложения закрыть все ресурсы Пищевика: бомбардир, спамТВ, СовСпорт до наказания виновных в предвзятом освещении новостей связанных с Зенитом
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