Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением о ситуации с задержаниями фанатов «Спартака» до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение.

Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов – пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления – часть фанатской культуры. А по мне – как раз отсутствие этой культуры.

Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого – мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча – жмем друг другу руки. Это нормально», – сказал Дзюба.

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой