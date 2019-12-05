Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

«Локомотив» намерен сохранить в составе полузащитника Жоау Мариу по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.
По информации источника, московский клуб готов воспользоваться правом выкупа португальца за 18 миллионов евро.
В ближайшее время представители «Локомотива» встретятся с футболистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в продолжении карьеры в российской столице.
- Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
- В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.
Источник: Calciomercato