Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

«Локомотив» намерен сохранить в составе полузащитника Жоау Мариу по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, московский клуб готов воспользоваться правом выкупа португальца за 18 миллионов евро.

В ближайшее время представители «Локомотива» встретятся с футболистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в продолжении карьеры в российской столице.