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    Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

    «Локомотив» намерен сохранить в составе полузащитника Жоау Мариу по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, московский клуб готов воспользоваться правом выкупа португальца за 18 миллионов евро.

    В ближайшее время представители «Локомотива» встретятся с футболистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в продолжении карьеры в российской столице.

    • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
    • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2897

      Fan Loko mik 55 минут назад

      РЖД должен, нет ПРОСТО ОБЯЗАН РАСКОШЕЛИТЬСЯ!!! Игрок СУПЕР!

      0
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      Рейтинг: +11415

      Garrincha58 1 час назад

      согласятся ли россонери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      бурминка 1 час назад

      Было бы здорово, но где взять кеш ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1019

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ну и замечательно бы было!

      1
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      Рейтинг: +5645

      Антибиотик 1 час назад

      Ну, если только в рассрочку на пять лет. Откуда такие деньги?

      1
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      Рейтинг: +511

      xrrrx > Антибиотик 45 минут назад

      за выход в группу лч

      0
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      Рейтинг: +22716

      zra78 1 час назад

      Ну и отлично!

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