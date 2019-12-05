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Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

5 декабря 2019, 19:18
14

«Локомотив» намерен сохранить в составе полузащитника Жоау Мариу по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, московский клуб готов воспользоваться правом выкупа португальца за 18 миллионов евро.

В ближайшее время представители «Локомотива» встретятся с футболистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в продолжении карьеры в российской столице.

  • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
  • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (14)
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zra78
1575563497
Ну и отлично!
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Антибиотик
1575563569
Ну, если только в рассрочку на пять лет. Откуда такие деньги?
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Mister_Tomsk
1575564242
ну и замечательно бы было!
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бурминка
1575564726
Было бы здорово, но где взять кеш ?
Ответить
Garrincha58
1575564972
согласятся ли россонери
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Fan Loko mik
1575565648
РЖД должен, нет ПРОСТО ОБЯЗАН РАСКОШЕЛИТЬСЯ!!! Игрок СУПЕР!
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InterMilLano1908
1575571800
Если уж ЦСКА влашича за 16 смог купить то почему бы Локо за 18 не сможет? Тут им главное в ЛЧ попасть
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Серж 69
1575573756
И это правильно!Хороший игрок,техничный,Локо поможет и сильно,если только не загрустит,или иные какие мнимые проблемы его настигнут.Надеюсь,что этого не случится,и он порадует нас своей игрой.
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SPbZenit12
1575613986
2 главные фигуры в Локо сейчас это Крыховяк и Марио. Я думаю, что если не выкупят Марио, то будут полными дураками.
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