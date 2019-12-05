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  • «Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона

«Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона

5 декабря 2019, 16:48
76

По информации «Спорт день за днем», нападающий «Зенита» Артем Дзюба около недели назад подписал новый контракт с петербургским клубом.

31-летний форвард заключил с «Зенитом» соглашение по схеме «2+1». Зарплата футболиста останется прежней – 3,6 миллиона евро в год.

  • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
  • Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (76)
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САДЫЧОК
1575556156
Я , не хочу , чтобы Дзюба был в Зените ! Не нужен , он Зениту !
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Иван Петров 1986
1575556225
Ну и нахрена ему куда - то уезжать ?
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1575559277
Помнится великий Сэр Алекс Фергюсон говорил - дайте мне Дзюбу и десять деревьев и у меня будет одиннадцать деревьев.
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Dizgen
1575559375
Дзюба пошел на х у й
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qaze27
1575559631
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Vis-ok
1575560150
Дохера за старого телка дают
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Mister_Tomsk
1575560739
Вот вы кукарекаете! А давайте посмотрим статистику! всего: матчей 409 голы 140 голевые передачи 85 грубо говоря в каждой второй игре есть результативное действие! Вы его обсераете, что он в важных матчах бывает не очень, да су ка каждый игрок, бывает всегда не очень! Я не сторонник зенита! Просто покажите форварда в нашей стране лучше на данный момент! Дерзайте!
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Иван Петров 1986
1575560838
Бомжи минусовать начали - не понравилась Правда про зюбу.
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бурминка
1575565282
Вся команда играет на этого ..зюбу , все сми только о нём и пишут.Не мудрено, что у новоявленного Стрельцова крышу снесло.Кстати о Стрельцове не мои слова.Это мне один товарищ с Питера написал.Я чуть подливкой в тот момент не подавился.
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Юрий Крутько
1575567184
Сейчас Дзюба-абсолютно лучший среди российских футболистов!Ожидаемо продлён контракт...Доброжелательный и контактный Артём и после активной спортивной карьеры будет приносить пользу Зениту,а значит,и нам болельщикам и всему Российскому футболу!Удачи Вам,Артём!
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