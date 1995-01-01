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    «Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона

    По информации «Спорт день за днем», нападающий «Зенита» Артем Дзюба около недели назад подписал новый контракт с петербургским клубом.

    31-летний форвард заключил с «Зенитом» соглашение по схеме «2+1». Зарплата футболиста останется прежней – 3,6 миллиона евро в год.

    • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
    • Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

    Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: -35551

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Часть з/п ему будут начислять из штрафов собранных со спартаковского фанатья )))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +3093

      InterMilLano1908 9 минут назад

      Ахаэаааааха 3'6 ляма 31му летнему форварду ухааха ска позор

      0
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      Рейтинг: +8600

      KLIM777 > InterMilLano1908 4 минуты назад

      56 летнему ибрагимовичу сколько башлять будут?)))

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      Рейтинг: +1837

      алдан2014 21 минуту назад

      Больше семи миллионов рублей в месяц,я правильно посчитал? Комментарии излишни

      0
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      Рейтинг: +147

      Semenycch 23 минуты назад

      Модераторы, не копируйте эту туалетную бумагу, не опускайте собственный отличный сайт!

      0
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      Рейтинг: +567

      KPCCSPB 25 минут назад

      111 результативных действий, за 163 матча, и его деревом называют? После свинарника, хоть человеком стал)

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      Рейтинг: +8600

      KLIM777 > KPCCSPB 3 минуты назад

      это малолетние защеканцы, которые живут на мамкины деньги и по вечерам дрочат на сестру

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      Рейтинг: +494

      S.K.V. 29 минут назад

      Если правда, то молодец.

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      Рейтинг: +147

      Semenycch 32 минуты назад

      Ну вообще то этой туалетной бумаге верить нельзя.

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