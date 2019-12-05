«Спорт день за днем»: Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Зарплата – 3,6 миллиона

По информации «Спорт день за днем», нападающий «Зенита» Артем Дзюба около недели назад подписал новый контракт с петербургским клубом.

31-летний форвард заключил с «Зенитом» соглашение по схеме «2+1». Зарплата футболиста останется прежней – 3,6 миллиона евро в год.

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.

Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

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