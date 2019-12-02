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  • Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

2 декабря 2019, 21:58
81

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба договорился о новом контракте с петербургским клубом.

«Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а «Зенит», кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.

У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент «Зенита» пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.

  • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
  • Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

Источник: телеграм Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (81)
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Ravil
1575313491
агент МАНЬЯКОВ
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aaaaahhhh
1575314958
гниль к гнили притягивает
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bset
1575316059
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда «Зенита» Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем. - Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?». Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?». Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!
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Plyash
1575316420
Да Дзюбло и два года не протянет на достойном уровне,какое ещё +1 ? Весной доиграет чемпионат России,затем фиаско на Европе и пойдёт карьера под уклон,это же очевидно.
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Рубинище
1575318566
Быстрого и современного футбола значит не ждать от Зенита
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lipatov32
1575323693
Да в думу его сразу! Там таких много! Деревянных)))
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maygli
1575325620
Присосался кривоногий к газпрому не оторвать никак. Старшой и спрашивает его сколь ещё собираешься сосать, годик... два...? Четыре хочу, просипел кривоногий символ, не отрываясь... Маньяк - подумал старшой.
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Зенит77
1575327034
Дзюба, удачи! И спасибо за хороший футбол!
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Дядя Серёжа
1575342622
Отпустит бороду, оденет синюю ливрею, при входе будет отдавать честь... Шикарный швейцар в ВИП-ложу Миллера получится.
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Пельш 1
1575346544
Достал уже этот Дзюба! Звезда бл..дь! Как же не быть звездой, когда вся команда на тебя играет? Сам то полный 0! За мяч даже побороться не может, берёзка наша!!!!!!
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