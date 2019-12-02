Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба договорился о новом контракте с петербургским клубом.

«Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а «Зенит», кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.

У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент «Зенита» пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.