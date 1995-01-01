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    Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

    Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба договорился о новом контракте с петербургским клубом.

    «Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а «Зенит», кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.

    У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент «Зенита» пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.

    • Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
    • Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.

    Источник: телеграм Александра Маньякова

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии36
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      Рейтинг: +15037

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Деньги на хороший контракт пойдут со штрафов спартаковских болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2354

      Черкизовский Кот 17 минут назад

      Дзюба - не маньяк, он - МАНЬЯЧИШКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3430

      САДЫЧОК 18 минут назад

      В этой новости-всё ужасно ! Проваливай из Зенита , Дзюба !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      serhio80 19 минут назад

      А в Думу Артемку не обещал пристроить Миллер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      playsh 25 минут назад

      Да Дзюбло и два года не протянет на достойном уровне,какое ещё +1 ?
      Весной доиграет чемпионат России,затем фиаско на Европе и пойдёт карьера под уклон,это же очевидно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12848

      bset 31 минуту назад

      Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда «Зенита» Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем.

      - Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?». Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?». Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      Борат 35 минут назад

      Если бы федун дал побольше бабла глушаку и пообещал работу в партаке, глядишь сейчас бы боролись за чемпионство...
      Вот умора!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +903

      Давид59 > Борат 25 минут назад

      Согласен. Никогда не понимал, чего это они к нему постоянно цеплялись. Игрок-то качественный. Помню, когда он из Локо уходить собрался его Зенит приглашал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      Давид59 45 минут назад

      Опять агент, который от имени всех маньяков вещает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2148

      aaaaahhhh 50 минут назад

      гниль к гнили притягивает

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      izy 54 минуты назад

      Ну это бабка сказала на плетень(или плюнула?)

      0
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