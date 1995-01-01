Агент Маньяков: «Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в «Зените»

Деньги на хороший контракт пойдут со штрафов спартаковских болельщиков.
Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба договорился о новом контракте с петербургским клубом.
«Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а «Зенит», кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.
У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент «Зенита» пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.
- Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он провел за петербуржцев 163 матча, забив 64 гола и сделав 47 ассистов.
- Нынешний контракт форварда с клубом истекает летом 2020 года.