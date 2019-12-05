Заводящий «Динамо»: «Решил отказаться от поездки на «Зенит». Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком»

Заводящий «Динамо» Михаил Пикуза заявил, что не поедет в Петербург на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Я думал о поездке в Питер, но в свете последних событий решил от нее отказаться. Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком, чем где-то взаперти. Надеюсь, что никого из динамовских болельщиков в Питере задерживать не станут», – сказал Пикуза.

«Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.

Заводящий с сектора «Спартака» Валерий Бевз ранее был оштрафован за оскорбление форварда «Зенита» Артема Дзюбы на 5 тысяч. Фанат также получил запрет на посещение матчей.

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