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  • Заводящий «Динамо»: «Решил отказаться от поездки на «Зенит». Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком»

Заводящий «Динамо»: «Решил отказаться от поездки на «Зенит». Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком»

5 декабря 2019, 14:23
50

Заводящий «Динамо» Михаил Пикуза заявил, что не поедет в Петербург на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Я думал о поездке в Питер, но в свете последних событий решил от нее отказаться. Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком, чем где-то взаперти. Надеюсь, что никого из динамовских болельщиков в Питере задерживать не станут», – сказал Пикуза.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
  • Заводящий с сектора «Спартака» Валерий Бевз ранее был оштрафован за оскорбление форварда «Зенита» Артема Дзюбы на 5 тысяч. Фанат также получил запрет на посещение матчей.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Спартак
Комментарии (50)
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SIRIUS 2002
1575546058
Лучше 15 суток дома с семьёй.., чем в КПЗ!
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lotsman
1575546517
Дааа! Трагедия для российского футбола. Все в шоке.
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Zenit_Zenit
1575546626
Счас дружно расплачемся... Можешь вообще никогда не приезжать... Своей головой думать нужно, а не свиной... И за языком следить...тут вам не Масква...
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vka1970
1575547849
Началось. Пусть газпромовские развлекаются как хотят.Это подобие на футбол и на судейство скоро развернёт болельщиков в сторону от стадиона.Чего хотели, того и добились.Ни кто не заметил как после скандала с Измайловским руководством, большая группа болельщиков просто перестала ходить на домашние матчи клуба.Теперь то же самое ожидает Зенит.Всё идёт по спирали.Только в одном случае руководство клуба само себя подставила перед своими болельщиками, а в этом случае всё футбольное руководство и Газпром станут токсичными для большинства болел всех остальных клубов.
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tushkanlz
1575548770
Правильное решение.Семья на первом месте ...после футбола! )))
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lotsman
1575550136
Это получается - На зло кондуктору, два билета куплю и пешком пойду.)) Кого пугаете? Кому хуже будет?)) Ну приедет Динамо, Спартак, ............. играть в Питер, придут на стадион 50тыс. болельщиков Зенита, дружно поддержат любимую команду, а Динамо, Спартак......... будут без поддержки. Так кому вы хуже сделаете?))
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raritet
1575551140
Мне даже трудно представить. Вот например , я, болельщик известного футбольного клуба . Пожилой , спокойный . Иду на стадион. И что? Просто так. Ни с чего. Меня хватают и в кутузку? Так не бывает. Может я ошибаюсь. Ни разу не забирали . Даже внимания не уделяли. Даже обидно. Спартаковскому дяде такое Уважение. Забрали. посадили, накормили, поговорили. А обо мне,простом болельщике нигде ни слова. Обидно. Пойду в Заводящие наверное....
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Fan Loko mik
1575553475
Зассал......печально........какой ОН после этого ЗАВОДЯЩИЙ????
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Иван_Невский
1575560289
это тот который жопой футбол смотрит? зачем он туда ходит ? поорать пошлые слоганы с матами? это относится ко всех жопой смотрящими, в Зените на вираже тоже часть криков е5 и вся фантазия.
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житель СПб
1575560368
Молодец. Правильное решение. А футбол можно посмотреть и по телевизору - с женой, детьми. И на стадионе будет спокойнее.
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